Cómo lavar los jeans para que no se despinten

Los jeans nunca pasan de moda. Pueden ser tus aliados perfectos para un look relajado o mucho más sexy. Pero, como la ropa en general, si no aprendemos a cuidarlos pierden su color y dejan de darnos esa vibra especial, a menos que conozcas los trucos que vamos a compartirte.

La relevancia de aprender a lavar los jeans para que no se despinten no solo está relacionada con que luzcan increíbles por más tiempo sino con que no arruinen otras prendas.

Así que cuida tus jeans favoritos con estos consejos.

Trucos para que no se despinten tu jeans al lavarlos

Lo primero que vale la pena decir es que, sin importar si se trata de jeans azules o de color, este tipo de telas tienden a decolorarse así que siempre que vayas a lavar este tipo de pantalones tómate el tiempo de cuidarlos bien.



Como explica la compañía Clorox, para que tus jeans no se despinten, lo primero es utilizar el ciclo delicado en tu lavadora. Esto porque con una menor agitación y velocidad de centrifugado, en comparación con los ciclos de lavado regulares o más fuertes, se reducirá la cantidad de fricción y arrugado de la tela que contribuyen a la pérdida de color.

Un tip más es ponerlos a lavar al revés, de esta manera lograrás proteger el color de la parte exterior.

Lava con otros jeans o prendas del mismo color para que no se pierdan los tonos. Ah y no te olvides de revisar los bolsillos no quieres un desastre de papel.

Elige la lavadora correcta. De acuerdo a tus necesidades, y si te es posible elegir, es bueno saber que las lavadoras de carga frontal tienen una agitación más suave que las lavadoras estándar de carga superior, lo que ayudará a cuidar el color de tus jeans.

También puedes lavar a mano. Por lo general la mezclilla no guarda mucha suciedad así que no debería costar mucho trabajo. Puedes valerte de un cepillo para facilitar la tarea, solo enjuágalos muy bien y, en lugar de exprimirlos, enrollarlos en una toalla para absorber el exceso de humedad.



Sin importar si es a mano o en lavadora revisa la etiqueta de cuidado, solo si el fabricante recomienda agua tibia, sigue las instrucciones, de lo contrario utiliza siempre agua fría.

Utiliza el detergente correcto. Considera que como no podrás utilizar un ciclo de lavado profundo el nivel de limpieza será menor por lo que debes utilizar un detergente un poco más fuerte, aunque este debe ser líquido. Y, de ser necesario, agrega un quitamanchas directamente sobre la parte de la tela que esté más sucia. Incluso podrías solo quitar las manchas y no utilizar todo el ciclo de lavado.

Agrega sal. De acuerdo con la marca Ariel, agregar sal durante el lavado ayudará a sellar el color de tus jeans, por ello agrega un poco al agua limpia para que esta pueda actuar.

No los laves de inmediato, lo que es más, no los laves hasta después de haberlos usado al menos unas 3 veces, y así hazlo siempre. No te preocupes no estarás generando un montón de bacterias.

De acuerdo con un estudio de la Universidad de Alberta, en Canadá, luego de que uno de los investigadores usara los mismos jeans por más de 15 meses sin lavar, se tomó una muestra que se comparó con otra del mismo pantalón tras lavarlo con agua y jabón, y el resultado fue que la cantidad de bacterias, en ambos casos, eran similares. Aunque el problema era el olor, así que no esperes 15 meses.

Secado al aire. No metas tus jeans a la secadora pues eso desgastará el color lo mejor es colgarlos, también al revés, para que con el viento y la luz natural se sequen.



El paso anterior es muy importante. Debes asegurarte de sacudir tu ropa y colgarla en un gancho para que la gravedad y el sol hagan su parte y eliminen las arrugas pues el calor extremo de la plancha afectará el color. Pero, si no hay más opción, plancha el interior de los jeans.

La alternativa final si quieres recuperar el color de tus jeans favoritos es comprar un colorante y seguir las instrucciones para darles una segunda vida.

