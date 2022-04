Los looks de las vitrinas de las tiendas y de las pasarelas en primavera tienden a ser muy coloridos, esto no es un secreto. Es una temporada en la que nuestros armarios dejan descansar un poco los tonos como el negro o el gris para dar espacio a otros más vivos como el verde o el rosa.

Además, admitámoslo, tras pasar años de encierro y tristeza por una pandemia que no acaba, en muchos de nosotros se siente la necesidad de alegría y la ropa es una manera de llevarla cerca de nosotros, esto se demuestra en las tendencias, con más color y más brillo.

Si te gustan los outfits coloridos que ves en revistas de moda o redes como Instagram o Pinterest, pero al momento de ir de compras vuelves a elegir una prenda negra, te diremos sencillos tips para que añadas más color a tus looks, en la medida que te sientas cómoda y sin traicionar tu estilo.



Hablemos de colores

Aclaremos también cuáles son los colores neutros y por qué nos gustan tanto. Entre los neutros se encuentran negro, gris, beige, blanco, azul marino y, de los pasteles, se podría incluir el rosa claro. Además de que son muy bonitos, nos ayudan con su practicidad porque podemos combinarlos con casi todo, también son elegantes. Son indispensables para construir nuestro fondo de armario, que son las piezas que nos permiten hacer múltiples combinaciones, ¿quién no tiene un pantalon negro y una camisa blanca?



Foto: Pexels

Aunque todos los colores son bienvenidos, algunos son un trend en este momento, como el verde esmeralda y también neón, el fucsia, el amarillo, toda la gama del morado (gracias a que el color del año según Pantone es el "Very Peri") y el naranja. Los pasteles también tienen mucha fuerza que, como sabemos, son más claros, pero no dejan de ser alegres.



Incorpora más colores a tus looks

Estos tips sencillos te permitirán acostumbrarte a usar más colores en tu día a día. Primero puedes empezar por accesorios porque son más pequeños y, dependiendo del diseño, pueden robar menos miradas que un outfit en color block rojo y fucsia.



Foto: Pexels

También puedes acudir a terceras piezas como blazer, chaqueta, cárdigan, porque te los podrás quitar en algún momento en que no te sientas cómoda, si eso llegara a pasar.

Haz compras con estrategia, evita invertir mucho dinero en una bolsa neón si no estás segura de que la usarás mucho. Puedes, en este caso, probar con una pieza económica para ir probando qué tanto te gusta. (En las prendas básicas y de tonos neutros sí aconsejamos invertir en calidad, porque van a durarnos y usaremos más: pantalón negro, camisa blanca, chamarra de mezclilla o biker, por ejemplo).

El bolso

Como dijimos, lucir los accesorios en colores llamativos es una de las formas más sencillas de incorporarlos a nuestros looks cuando estamos acostumbradas a usar más los tonos neutros, además esta pieza ayudará a crear un contraste increíble: imagina un total look negro con una bolsa amarilla o fucsia. O un look básico de jeans, tenis y playera blanca con una tote verde neón, naranja o con print de vívidas flores.



Foto: Desigual



El calzado

Carrie Bradshaw diría que es lo más importante de nuestro clóset. Cuando elegimos un par original es seguro que las miradas se irán a nuestros pies. Al igual que sucede con la bolsa, los zapatos son clave cuando queremos incorporar color a nuestro look. Desde tenis hasta stilettos, puedes llevarlos extremadamente coloridos. En esta temporada triunfan en tonos vibrantes como el verde, el naranja y el fucsia, y también en pasteles como el menta (o un poco más oscuro: pistacho), azul celeste, lila.



Foto: Zara



Color block con accesorios

El color block consiste en usar el color como protagonista de nuestros outfits, pueden ser dos o tres que creen un contraste armónico, por ejemplo: azul rey y verde esmeralda; rojo y fucsia; naranja, verde y morado. Está en tendencia esta primavera y sabemos que quizá es una propuesta muy arriesgada cuando el clóset es 99% de tonos neutros.

Puedes elegir una pieza en un color que, si bien puede ser llamativo, también puedes usar en outfits clásicos, como el azul rey o el rojo, y sumar el segundo color en accesorios como unos pendientes XL, zapatos o chaqueta. Podrás llevar un vestido azul rey con zapatos verdes y aretes naranja o solo con algo verde. Y si no funciona, tendrás un vestido que podrás ponerte con piezas en negro en un look más sobrio.



Foto: Pinterest



Un blazer

Hace poco lo decíamos, los blazers de colores elevarán los looks de primavera. No tendrás que llenar ni el 20% de tu clóset con color, basta con tener 2 o 3 blazers (otro tipo de chaqueta o suéteres abiertos también) para incorporar de manera rápida un color bonito a tus habituales looks.



Foto: Stradivarius



Beige o blanco con pasteles

Si te gustan los neutros claros como el beige, el blanco o el gris más tenue, puedes probar combinarlos con colores pasteles. Será la apuesta para mantenerte a gusto con tus tonos favoritos mientras añades un toque de color sin la necesidad de ir por la tendencia de los vibrantes.



Foto: Pinterest



Si amas el negro por sobre todas las cosas…

Es uno de los favoritos, porque combina con todo, estiliza la figura y nos hace lucir elegantes. Para romper la monotonía de vez en cuando, puedes mezclarlo con un tono similar y sofisticado como el azul marino, también con otros neutros que crean contraste como el blanco y el beige. Apuesta por los tips que dimos al inicio, lleva tu total look negro con zapatos o bolsa de color vivo, también puede ayudar un abrigo (en temporada de frío) o una chaqueta.



Foto: Mango

