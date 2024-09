El color rojo ha tenido un auge increíble en los últimos meses, tanto en la ropa como en el calzado. Con el debut de Sabato de Sarno en la dirección creativa de Gucci, el rojo Ancora, un tono vino pero con cierto brillo, tomó protagonismo desde el año pasado.

La paleta del rojo sigue de moda. Nos preparamos para vivir un otoño lleno de piezas en tono burgundy (borgoña o burdeos). Es sobrio, elegante, poderoso y puede llevarse muy bien con tonos neutros más clásicos como blanco, beige y gris claro. Se puede lucir en trajes y vestidos, pero también en pequeñas dosis con el calzado o la bolsa.

Total looks

¿Amas los total looks? En otoño, no pierdas la oportunidad de lucir un traje borgoña. Como ejemplo, tenemos el atuendo que llevó Jenna Ortega al Festival Internacional de Cine de Venecia, inspirado en el personaje de Beetlejuice, de la firma Paul Smith. Este tono ha estado en la paleta de colores que usó durante la gira promocional del filme y ya está imponiendo tendencia con sus looks.

Foto: Efe

Vestidos

Los vestidos en este rojo quemado se llevarán mucho en otoño. Puedes usarlos en cualquier tipo de tela para la temporada, pero vimos varios vestidos en piel de este tono. Firmas como Ferragamo, Mugler y Victoria Beckham exhibieron vestidos burgundy en sus pasarelas de otoño.

Foto: Victoria Beckham y Mugler

Abrigos

Una manera de incluir un color diferente y llamativo a tus outfits es con una tercera pieza, puede ser abrigo, chaqueta bomber o blazer. El abrigo burgundy puede hacerte destacar y lucir elegante. Puedes llevarlo con otras prendas en colores neutros que mencionamos al inicio como blanco, beige o negro.

Foto: Lacoste y Zara

Bolsas

Las bolsas en tono burgundy están en tendencia, no hay duda. En la temporada que está por comenzar, te recomendamos sumar una a tus looks. Este complemento se puede elegir en un acabado brillante, como de charol, o más opaco, según tu gusto y estilo.

Foto: La actriz Greta Lee en la nueva campaña de Loewe

Zapatos

Gucci elevó el uso de este tono en el calzado, uno de los más destacados fue el mocasín con plataforma, ¿lo viste? Para el nuevo otoño se encuentra el slingback, con un acento elegante. El tono burgundy también se puede elegir en siluetas de diferentes estilos, desde tenis hasta botas, incluso cowboy boots.





En la belleza

Los labiales borgoña se comienzan a llevar mucho más cada temporada de otoño, no dejes de lucirlos.

Las uñas en colores burgundy siempre lucen elegantes y combinan con cualquier outfit.

