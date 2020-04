Como medida de prevención para evitar el contagio de la Covid-19, a partir de este viernes 17 de abril el uso de cubrebocas o mascarillas será estrictamente obligatorio para viajar en el Sistema de Transporte Colectivo Metro. Así lo informó el medio de transporte a través de un Tweet donde adjuntaba el comunicado oficial.

Se debe hacer hincapié a que según la Organización Mundial de la Salud, OMS si una persona está sana, no se necesita llevar cubrebocas: “Si está usted sano, solo necesita llevar mascarilla si atiende a alguien en quien se sospeche la infección por el 2019-nCoV.”

Sin embargo, el uso obligatorio del cubrebocas al viajar en el transporte público es una nueva medida de higiene que se debe acatar para evitar la propagación del virus y que se une a las anteriores recomendaciones de lavarse habitualmente las manos con agua y jabón, el uso de gel antibacterial, así como cubrirse con el ángulo interno del brazo al estornudar o toser y evitar tocarse la cara, nariz, boca y ojos después de sujetarse de las estructuras metálicas como pasamanos, y quedarse en casa.

Y pese a que en esta semana se comenzó la distribución gratuita de cubrebocas en la estación Pantitlán de las Líneas A y 9, hay que recordar que, a través de la línea directa de WhastApp de la Organización Mundial de la Salud, invita a recordar que: “las mascarillas desechables solo se pueden utilizar una vez y tenga en cuenta también que, si no está usted enfermo o no cuida de una persona que lo esté, está malgastando una mascarilla.”

Asimismo, la OMS invita hacer un uso racional de las mascarillas clínicas para “no derrochar innecesariamente ni usar indebidamente unos utensilios que son valiosos”. Y si bien, no está confirmado que al usar una mascarilla de tela te va a exentar de contagiarte de la Covid-19, utilizarla te ayudará a protegerte y prevenir su contagio. Asimismo, la OMS ha declarado que las mascarillas son eficaces si “se combinan con el lavado frecuente de manos con una solución hidro-alcohólica o con agua y jabón”.

Ante esta medida, la Procuraduría Federal del Consumidor ha emitido una serie de pasos para realizar un cubrebocas casero:

Solo necesitas: Medio metro de pellón de grosor medio (F800, A500 o #87), suficiente para elaborar unas 25 piezas para niño o 20 para adulto. Resorte tubular o plano, muy delgado: 60 cm por cada cubrebocas. Hilo, tijeras, regla y lápiz.

La Profeco recomienda hacer rectángulos de los siguientes tamaños, según sea el caso y cortarlos con las tijeras: Para adulto de 20 por 15 centímetros y para niños de 18 por 12 centímetros.

Luego deberás tomar el trozo de tela, y hacer un doblez de hasta un centímetro en cada lado, en los lados más cortos para trazar la guía de la aguja (hilvanar) y cose con una aguja e hilo.

Posteriormente corta también tramos de resorte, con las siguientes dimensiones, según sea el caso: Para adulto, de 60 centímetros y para para niño de 50 a 60 centímetros. Por último, solo coloca el resorte y ajusta según tus necesidades. Puedes sustituir el peyón por algodón o alguna otra tela gruesa que te permita respirar, por ejemplo alguna playera que ya no uses. Cuida que esté limpia.

Cómo ponerse, usar, quitarse y desechar una mascarilla (Según la OMS)

• Antes de ponerse una mascarilla, lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón.

• Cúbrase la boca y la nariz con la mascarilla y asegúrese de que no haya espacios entre su cara y la máscara.

• Evite tocar la mascarilla mientras la usa; si lo hace, lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón.

• Cámbiese de mascarilla tan pronto como esté húmeda y no reutilice las mascarillas de un solo uso.

• Para quitarse la mascarilla: quítesela por detrás (no toque la parte delantera de la mascarilla); deséchela inmediatamente en un recipiente cerrado; y lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón.

Si utilizas una mascarilla de tela como la que has hecho anteriormente, no olvides lavarla continuamente para mantener su eficacia y protección a su vez que mantienes las demás recomendaciones sanitarias expuestas anteriormente. Lo ideal es que puedas hacer al menos dos mascarillas, para que cuando regreses a casa la puedas lavar y el día siguiente utilizar la otra que está limpia, y alternar.