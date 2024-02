Tener un cabello sano, sedoso y con brillo no siempre es tarea fácil. Sin embargo, la maicena puede ser un gran aliado para revitalizar tu melena, ya que alinea las cutículas capilares, humecta y disminuye el frizz. Por lo que es un ingrediente estrella cuando lo usas en mascarillas y como shampoo en seco.

El shampoo en seco es un producto que, por lo general, se vende en formato spray o aerosol. Se utiliza para absorber el sudor y el exceso de grasa del cuero cabelludo sin necesidad de humedecerlo. Ayuda a mantener las raíces limpias y otorga una sensación de frescura y limpieza. No se recomienda usarlo diario, aunque es ideal si no lavas tu cabello todos los días. Si no quieres comprar uno y prefieres fabricarlo tú misma, aquí te contamos todos los detalles.

Foto: Freepik

Beneficios de usar maicena en el cabello

Además de ser empleada en shampoo en seco casero, la maicena también se puede usar en mascarillas capilares. Aquí algunos de sus beneficios que detalla All Things Hair:

Hidrata tu melena.

Regula el exceso de grasa.

También ayuda a exfoliar el cuero cabelludo. La exfoliación estimula la circulación sanguínea, lo que permite que lleguen más nutrientes a los folículos pilosos.

Foto. Freepik

¿Cómo hacer un shampoo en seco con maicena?

Si se te acabó tu shampoo en seco, vas apurada o saliste de viaje y no puedes lavar tu cabello todos los días, la maicena puede ayudarte a resolverlo. Toma nota. Para hacer un shampoo en seco casero, solo necesitas seguir los siguientes pasos:

Mezcla 1/4 de taza de fécula de maíz o maicena y 2 cucharadas de bicarbonato de sodio en un contenedor que luego guardarás en un lugar seco para volver a utilizarlo.

y 2 cucharadas de bicarbonato de sodio en un contenedor que luego guardarás en un lugar seco para volver a utilizarlo. Espolvorea un poco de esa mezcla en las raíces y cepilla tu cabello con suavidad hacia las puntas.

En Healthline recomiendan usar una brocha de maquillaje limpia para una distribución más fácil en las raíces.

Esta una gran forma de deshacerte del exceso de grasa en el cuero cabelludo sin necesidad de lavarlo.

Toma en cuenta que la maicena, al ser de un color claro, puede notarse en el cabello negro. Por lo que es bueno no colocarla en exceso.

