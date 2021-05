No nos dejarás mentir, alguna vez te has quejado de tus brazos, ya sea porque son muy grandes, muy delgados o se nota la flacidez, casi siempre hallamos un motivo para estar inconformes con su figura; y es que los brazos son una de las áreas problemáticas más citadas, incluso muchas personas suelen usar mangas largas en época de calor para disfrazar su inseguridad al mismo tiempo que siguen preguntándose cómo perder grasa en los brazos.

Es por eso que nos dimos a la tarea de reunir los mejores métodos y consejos para lograr los brazos que siempre has soñado. Solo recuerda que no hay fórmulas mágicas, para conseguir tu objetivo deberás tener disciplina, adoptar hábitos saludables y ser constante.

Debes saber que "no puedes eliminar la grasa de ninguna zona con un entrenamiento puntual, ya que todas las personas retienen la grasa de manera diferente", dice Brianna Bernard , entrenadora de nutrición certificada de Precision Nutrition.

Por ejemplo, al perder peso, algunas personas eliminan la grasa de los muslos y glúteos hasta que prácticamente no tienen más que perder y el efecto pasa a la cintura, los brazos, el cuello y la cara. Es decir, depende del organismo de cada uno.

Pero aunque no puede detectar la grasa objetivo, sí es posible hacer ejercicios centrados en los brazos que tonificarán en poco tiempo. Solo ten en cuenta que si tienes mucho peso que perder, es posible que no veas un cambio visible de inmediato.

No olvides que cualquier ejercicio que te ayude a perder peso y desarrollar músculo, ayudará a reducir la grasa corporal en general, además, toma en cuenta que un cambio de dieta también te acercará más a tu meta.

Plan de alimentación

La respuesta fácil a cómo perder grasa en los brazos es deshacerse del exceso de lípidos en el cuerpo. El mayor problema que enfrentan la mayoría de las personas en términos de la apariencia de sus brazos no es la falta de definición muscular, es el exceso de grasa. Por ello puedes acudir con tu nutriólogo para que te arme un plan personalizado o ir bajando tu ingesta de grasas y carbohidratos, así como aumentar los alimentos ricos en proteínas como las carnes magras y el pescado.

Manos (o brazos) a la obra

Una vez que comiences a modificar tu dieta por una más adecuada para la pérdida de grasa, deberás incoporar ejercicios tanto cardiovasculares (para seguir quemando grasa) como con peso (para tonificar tus músculos. Una rutina de 30 minutos de cardio al día te ayudará a consumir más calorías de las de tu ingesta en la dieta. En cuanto a los ejercicios con peso, según los entrenadores los más efectivos son:

Flexiones de pecho (en el gym)

Es uno de los mejores ejercicios para tonificar los brazos rápidamente. Con una máquina de pesas, toma la barra y tira hasta el nivel del pecho, y luego levántela de nuevo. Éste facilita la construcción de sus bíceps rápidamente y ayuda a fortalecer y tonificar los hombros, lo que también puede hacer que los brazos se vean más delgados.

Repeticiones con mancuernas (en casa)

Los flexos de bíceps, las extensiones de tríceps y los levantamientos laterales son ejercicios fáciles que se pueden hacer en cualquier lugar. Ya sea que use mancuernas o una banda de resistencia, las flexiones de bíceps son una excelente manera de tonificar tus brazos. Y si no tienes un juego de mancuernas livianas en casa, también puede usar productos domésticos, como jarras de un galón de agua o latas de sopa, para obtener el mismo resultado. Aquí te dejamos un video con una rutina fácil de hacer en casa.

De menos a más

Si eres relativamente nueva en el levantamiento de pesas o no te sientes con ganas de hacer pesos pesados ​​todavía, no te preocupes; los levantamientos más ligeros te ayudarán a deshacerte de la grasa mientras ganas tono muscular. De hecho, para las mujeres se recomienda incluir más repeticiones pero con poco peso, es decir, puedes hacer 5 series de 10 repeticiones para empezar, con mancuernas de no más de dos kilos e ir incrementando las series según vayas viendo resultados.