Cómo elegir el abrigo ideal según tu tipo de cuerpo

En el libro “El poder de la ropa”, de Lucy Lara y Antonio González de Cosío, comparten una entrevista con Narciso Rodríguez donde surge la pregunta: “¿Cuáles son los básicos en un guardarropa de mujer y hombre?”. En las líneas de su respuesta encontramos la frase: “Una chica necesita un abrigo fabuloso”, entre otras prendas, por supuesto.

Este básico de armario cobra protagonismo en los últimos meses del año, cuando el frío se hace sentir. Aunque hay muchos cortes y colores clásicos que nos quedan muy bien a casi todas, esta vez queremos detenernos en algunos detalles que podrían hacer la diferencia al momento de lucir un nuevo abrigo.

Como siempre, los clásicos no deben faltar en el armario, en colores neutros como el negro, el azul, el gris y el beige. Algunas, tienen tonos girly como rojo y rosa, o con un estampado discreto como el de cuadros. Esta temporada, también veremos abrigos de cuero -también sintético-, con toques de efecto pelo, en tonos vivos como rosa intenso, verde y naranja.



Foto: Stradivarius



¿Cómo es el abrigo que mejor te queda?

Cuando queremos vestir tomando en cuenta nuestro tipo de cuerpo, jugamos con las prendas para destacar las partes que queremos resaltar y disimular las que no, de manera que creemos balance en la silueta.

Por ejemplo, si tu parte superior (hombros, busto, barriga) es más grande que la inferior, entonces puedes usar tonos neutros en prendas como blusas, camisas y chaquetas, mientras que en pantalones y faldas puedes llevar colores intensos y estampados porque crean más volumen y llaman la atención.



Cuerpo tipo triángulo

Tu cadera es más ancha que los hombros y, por lo general, tienes un busto pequeño.

Debes evitar detalles como bolsas laterales que incremente el ancho de tu cadera, sin embargo, los de ligero corte A pueden quedarte muy bien. Disfruta los abrigos con detalles llamativos en la parte superior, como lindos botones y solapas destacadas. Puedes llevar la tendencia de solapa con efecto pelo y prendas estampadas, sin problema.



Foto: Zara

Leer también: Yalitza Aparicio luce ombliguera y pants sin perder el estilo



Cuerpo tipo triángulo invertido

Espalda y hombros más anchos que la cadera (percibes que “no tienes mucha cadera”). Sueles tener busto grande.

Para crear balance, elige abrigos simples sin detalles llamativos en la parte superior, como solapas anchas o muchos botones. Estos los vas a dejar para la parte de abajo, por ejemplo, bolsas con solapa a la altura de la cadera. Los de corte A te quedan muy bien, incluso los amplios, porque crearán ilusión de tener más volumen en la cadera.

Evita hombreras (¡no las uses nunca!) y estampados muy llamativos, si te gustan, que sean de patrones pequeños para que no te sumen más volumen visualmente.



Foto: Ivonne



Cuerpo ovalado

La parte media es la más grande, con hombros redondeados y cadera lisa.

Puedes elegir un abrigo clásico que te ayude a marcar cintura, preferiblemente, pero que no sea muy ceñido. No caigas en el error de usarlos extragrande, lo mejor es lucirlo de tu talla, solo que no sea ni muy holgado (que no haga ninguna forma a tu silueta) ni muy ceñido (para que no se marque algún gordito). Evita texturas acolchadas que te agreguen mucho volumen.

Los expertos en asesoría de imagen de Project Glam detallan que para estas chicas “la altura ideal [del abrigo] es por encima de las rodillas o a la altura de los muslos”.



Foto: Stradivarius



Cuerpo tipo rectángulo

El ancho de cadera y hombros es similar. Falta aparente de cintura.

Marcar la cintura y crear curvas en cadera puede ser ideal. Los abrigos entallados y con cinturón son ideales para ti. Pueden tener bolsillos a los lados para crear curvas falsas en la zona de la cadera. Evita los abrigos de forma recta.



Foto: Massimo Dutti



Reloj de arena

Guarda proporción entre cadera y hombros. Sueles tener cintura definida.

La verdad este tipo de cuerpo permite bastante libertad al momento de vestir, solo se recomienda marcar la cintura con la pieza de abrigo, con el cort, botones o algún cinturón. Con las otras prendas, crear balance: si ajustas arriba, usa algo más holgado abajo.



Foto: H&M

Recuerda siempre que lo más importante es que te sientas muy bien cuando te veas con tu abrigo parada frente al espejo.

Leer también: Alerta tendencia: El auge de las bolsas en textura de peluche

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters