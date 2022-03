El cuidado de nuestro cabello es muy especial, lo tengamos corto, medio o largo, porque forma parte importante de nuestra imagen y estilo. Lucir una melena hermosa es algo que, seguramente, a todas nos interesa.

No es una tendencia nueva, lo sabemos, pero llevar el pelo con canas se viene popularizando como una celebración de la belleza natural, que varía un poco con el paso de los años. Aunque no fue la primera (ya lo habían hecho celebridades como Diane Keaton, Helen Mirren o Glenn Close), el año pasado la actriz Andie McDowell puso el tema ante la mirada del público, haciendo que nos preguntáramos, ¿por qué no lucir una melena plateada? Es cool.



Foto: Instagram @andiemacdowell

Una vez que una mujer decide lucir sus canas como parte esencial de su look, debe tener en cuenta que este requiere algunos cuidados para mantener su apariencia sana y bella. ¿Eres una de ellas? Vamos a explorar esto.



¿Por qué requiere cuidados especiales?

Así como sucede con la piel, el cabello también cambia con el paso de los años. Donde esta variación es más notable es en el color que, como sabemos, se asocia de forma natural con el envejecimiento. Con la edad, los folículos pilosos de la piel producen menos melanina, la sustancia encargada de darle su color, según información de MedlinePlus, además, otras características que puede adquirir es que se vuelve más delgado o fino, algunos tipos pueden estar más secos y con menos brillo.

Volviendo al tema del color, hay dos aspectos que creemos que se deben considerar. El primero es que nuestra melena no se vuelve platinada de la noche a la mañana, primero comienzan a salir las primeras canitas y quizá no se vea un tono homogéneo. Lo segundo es que ese tono puede volverse amarillento en algunas ocasiones.



La transición

Como dijimos, las canas pueden ir apareciendo poco a poco, entonces la principal recomendación es que acudas a tu estilista de confianza para que te ayude a hacer la transición con una coloración o matiz suave para integrarlas a la melena sin hacer mucho contraste, mientras el pelo se cubre de canas y es más fácil lucir el color grisáceo o plateado total.

Al principio pueden hacer alguna técnica para que se mezclen con reflejos, lo más naturales posibles (a medida que aparecen más, puedes preguntar en el salón por el grey blending, un balayage con tonos grises). Igualmente, hay especialistas que recomiendan matizar la melena totalmente canosa cada cierto tiempo para que mantenga un brillo bonito.



Foto: Pinterest



Sobre el lavado

El lavado va a ser similar al de siempre en cuanto a los pasos. Lo más recomendable es aplicar doble shampoo para eliminar muy bien las impurezas, con agua tibia. Siempre se debe colocar acondicionador para sellar la cutícula del pelo, esto ayuda a que se mantenga suave y con menos frizz. También se deben aplicar mascarillas nutritivas para atender alguna necesidad especial, como la de hidratación.

Es importante aclarar que hay que fijarse muy bien en las necesidades del cabello de cada una, porque aunque en general el pelo con el paso de los años va a tender a resecarse y a perder brillo, como hemos dicho, puede ser que algunas mujeres lo tengan graso o frágil y quebradizo. Aquí hay que tener en cuenta los productos que elegimos y estos deben atender una necesidad única y específica.



Foto: Instagram @annikavonholdt

El shampoo violeta

Seguro recuerdas que comentamos que el cabello gris y blanco puede volverse amarillento o tener reflejos en ese tono, que no siempre luce bonito y saludable. Incluso quienes han decolorado su pelo para teñirlo extra rubio o platinado saben de lo que hablamos.

Para atender esto, hay en el mercado shampoos, y otros productos, con pigmentos violetas que van a neutralizar el tono amarillo, además de unificar y cuidar el color. No debería usarse con la misma frecuencia de otros shampoos, hay que fijarse en la indicación del producto y escuchar la asesoría del especialista, pero en promedio podría ser una vez a la semana.



Con foco en el corte

Un secreto que tal vez no habías notado del todo en algunas celebridades con el pelo canoso, es que ponen foco en su corte de pelo. Llevar canas no tiene que estar peleado con el estilo moderno. Como, por lo general, este color se asocia al paso de los años, un truco infalible para armonizar esto es llevar un corte de pelo bonito, en tendencia, como los bob (cortos y medios) y el pixie; si tu estilo es la melena larga, cuida que se mantenga muy saludable y con brillo.

El flequillo también puede ser un gran aliado, adecuado a tu tipo de rostro.



Foto: Instagram @greceghanem

