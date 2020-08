Si bien el verano tiene los días contados, aún tenemos la oportunidad de usar las prendas que no hemos lucido durante este año. Sabemos que en cuestión de street style no se ha visto mucha propuesta, pues las calles fueron despojadas de todas las fashionistas que tomaban los espacios públicos como una pasarela para inspirar nuestros looks.

Lo que sí pudimos ver (aunque fue a la distancia), es como aún en aislamiento, la moda no dejó de llevarnos tendencias ganadoras para siempre hacernos sacar nuestra mejor versión y empoderarnos para resistir los meses encerrados.

Ya vimos que la primavera se fue, pero el verano tiene días de sol que puedes disfrutar aunque sólo salgas para realizar tus actividades esenciales, pero eso sí… Darás una cátedra de cómo combinar los colores para que inspires en tu andar.

Leer también: La ropa de color representa nuestro estado anímico

Lo primero que debes ver es qué colores tienes en tu armario, pues en eso se basará tu look, por primera vez te tienes que olvidar de lucir los colores más combinables y decirle hola a las prendas en tonos más vivos.

Ahora, también es importante que conozcas qué colores se pueden combinar y para eso, tenemos a tu nueva mejor amiga: la paleta de colores. Esta siempre te ayudará.



Foto: Pixabay

Es bueno tener este recurso cuando no eres una experta para combinar colores, pues en lugar de que tu look parezca sacado de un circo, se verá hasta más pensado. Ejemplo: Puedes combinar extremos del círculo, el amarillo con el morado, el verde con el rojo o el naranja con el azul.

Con esto entendido te mostraremos algunas combinaciones que puedes hacer y que no sabías. De este modo nunca pasarás desapercibida.



Rosa con naranja

Aprovechando los poquitos días de sol que aún quedan, puedes optar por una mezcla muy vibrante que siempre será ganadora en el verano. El rosa con el naranja se verá increíble en tus looks.



Foto: Bershka

Azul con naranja

Una de las combinaciones más cool para la oficina puede ser un pantalón de mezclilla, unos stilletos negros y una camisa naranja. Si tu giro no es una oficina y es una escuela o eres pasante puedes llevar un vestido azul y que tus acccesorios sean de color naranja.



Foto: Zara

Leer tammbién: Tonos pastel, la tendencia del verano



Verde con morado

La mejor elección para el cambio de temporada puede ser usar tonos que no sueles considerar propios para ciertas temporadas, aunque el morado es el rey del otoño y el verde se ve mucho en primavera, pueden ser una dupla ganadora para verte genial en verano.



Foto: Bershka

Morando con naranja

Puede que suene a bebida cítrica, pero estos colores se ven muy bien juntos, por lo que te pedimos que prestes un detalles especial en tus prendas y si es posible, uses texturas parecideas. Así te arriesgarás con un look llamativo pero sin verte muy extravagante.



Foto: United Colors of Benneton

Bonus

Trata de checar siempre la textura de tus prendas y las telas. Puedes llevar siempre una prenda de color sólido como el blanco que hará un equilirio, pero no mezcles más de tres colores, un cuarto tono en tu outfit hará que tu look se vea muy cargado.

Pon atención a los accesorios que usas pues pueden dañar tu outfit, te sugerimos que estén en buen estado y que no se roben el protagonismo de las prendas que uses.

¿Qué te pareció, te atreves a llevar estos colores?