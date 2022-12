Cómo combinar jeans y lograr looks de fiesta para Año Nuevo

La variedad en colecciones de fiesta este año es increíble. Tras dos años guardados por la la pandemia, se exhiben nuevamente vestidos con lentejuelas, tops con plumitas, faldas satinadas, pantalones con brillos y más. Son prendas hermosas, pero, tú quieres lucir unos jeans, porque te hacen sentir cómoda y muy tú. O, porque tu celebración de Año Nuevo es con un grupo o en un espacio con código de vestimenta más desenfadado.

Admitámoslo, la mezclilla no es la textura más formal de todas, hay espacios laborales y ocasiones especiales donde, simplemente, no se lleva. Pero, para celebraciones de Fin de Año con familiares y con amigos, donde el dress code no exige elegancia al 100%, este tipo de prendas se pueden estilizar en clave “fiesta”.



Foto: Instagram @michellesalasb

Uno de nuestros libros de cabecera sobre estilo es “El poder de la ropa”, de Lucy Lara y Antonio González de Cosío. En él hablan sobre el significado de las prendas de vestir y sobre los jeans dicen que estos comunican: “Comodidad y relajamiento. Unos pantalones de mezclilla bien cuidados pueden dar la sensación de que hay estilo sin perder elegancia. Si los jeans son deslavados o desgastados pueden lucir de casuales a desaliñados”.

Los pantalones de mezclilla azul que lucen más elegantes son los más oscuros, a medida que el tono es más deslavado se verán menos formales. Las rasgaduras también suelen lucir informales. Según tu estilo y el lugar de celebración, ten en cuenta esto para elegir. El corte recto (straight) es uno de los más aconsejables porque le sientan bien a la mayoría de los tipos de cuerpo, pero, también en tendencia se encuentran modelos bellísimos como los baggy jeans (holgados) y wide leg, con pernera ancha desde la cadera hasta abajo, que se pueden combinar con tops de fiesta para impactar.



Prendas para elevar tus jeans y lograr un look de fiesta

Blazer de terciopelo

Una chaqueta americana es una de esas prendas capaces de elevar cualquier look, aporta un aire formal y chic al instante. Muchas, seguramente, han recurrido al blazer para llevar jeans sin verse desaliñadas o casuales. En Año Nuevo, es posible volver a este truco, pero elegir el blazer en una textura más festiva como el terciopelo o el satín. incluso con lentejuelas. Añade zapatillas de “cuentos de hadas” y estarás lista. El terciopelo también se podría llevar en una blusa y esta prenda también elevará el look.



Foto: Mango



Top de lentejuelas

Las lentejuelas encantan con su brillo aunque se les lleve con pants. Sin intención de exagerar, lo que queremos decir es que son sinónimo de celebración y elegancia cuando sabemos combinarlas. ¿Se pueden llevar con pantalones de mezclilla? Claro que sí. Desde crop tops y strapless, hasta blusas de manga larga sofisticadas. Se han visto mucho los tops estilo corset y los de estilo lencero con alguna aplicación en lentejuelas, siempre serán un acierto. Puedes acompañar con un saco clásico y de colores lisos.



Foto: H&M



Plumas en tendencia

Las plumas se han robado toda la atención de la temporada más festiva del año. Puedes lucir tus jeans con diferentes prendas de vestir o complementos con plumas, con una sola elección bastará: blazer, top, sandalias. Si llevas calzado con plumas, elige una prenda superior de estilo elegante para que lo único informal sean los jeans.



Foto: Zara



Pantalones joya

En esta época festiva se pueden conseguir colecciones de ropa que incluyen jeans con cristales que podrían verse muy bien en una celebración. No hay reglas para combinarlos, pero sugerimos elegir una blusa sofisticada, de manga larga, en textura como satín, también puede tener un sutil toque de brillo a tono con el del pantalón.



Foto: Stradivarius

Tops muy llamativos

Aunque el top de lentejuelas merece mención aparte, no dudes en dar una mirada a otros super llamativos que puedas llevar con tus jeans. Las texturas metalizadas, las transparencias y el tul, en tops, blusas y camisas, pueden lucir increíbles. También pon en tu radar algunas camisas con mangas extravagantes como las de tipo globo o con hombreras (que solo no se recomiendan a las chicas con espalda ancha).



Foto: Zara



Capas y sacos chic

Las capas y sacos pueden ser esa tercera pieza que eleve el look, así como lo vimos con el blazer. Además, son ideales para la temporada de frío que ya se siente con intensidad en muchos lugares del país. Que la pieza sea única, en tonos oscuros como negro o azul, con algo de brillo. Los sacos con aplicaciones con brillo son muy bonitos. Las capas en tonos neutros y corte elegante también pueden verse bien. Siempre cuida que el top, el calzado y la bolsa tengan un acento glam.



Foto: Desigual



Trata de evitar

-Lucir tenis, esta vez. Aunque la mezcla de jeans con tenis es de las preferidas, no nos ayuda a lograr un look de fiesta.

-Vestir sudadera. Prefiere los suéteres tejidos en tonos neutros, como negro, gris y beige. Algunos pueden tener adornos como perlitas o pedrería.

-Llevar chamarra de mezclilla. La icono de estilo Blake Lively sorprendió a inicios del año al combinar una chamarra de mezclilla con su vestido de alta costura Versace. Pero llevar un total look de mezclilla podría no ser lo más elegante. O los jeans o la chamarra, tú eliges.

-Descuidar tu beauty look. Una parte importante para lucir elegantes es cuidar nuestro maquillaje, peinado y manicura. Pueden ser estilos minimalistas, pero cuidados.



Dile sí

-A zapatos de fiesta.

-Bolsos pequeños y elegantes.

-Accesorios en tendencia, como collares de cascada y aretes XL.

-Labial rojo, y en tonos intensos que expresen tu ánimo festivo.

-Accesorios en el cabello con brillo.



Experimenta

Por último, una tendencia que empieza a despertar es llevar vestidos mini y midi con jeans. Prueba si te gustaría lucir uno lencero o de red con tus jeans favoritos.

