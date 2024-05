Las uñas press on son uñas postizas, delgadas, cómodas y fáciles de usar. Sólo hace falta hacer una ligera presión para aplicarlas y, después, puedes decorarlas como más te guste. Hay una gran variedad de colores, diseños y formas. ¡Tu creatividad es el límite!

Además, son una excelente opción para descansar de las manicuras acrílicas. Si quieres conocer más sobre las uñas press on, aquí te contamos todos los detalles. Son perfectas para ti si tienes las uñas cortas o si quieres un diseño de uñas elegante en minutos.

Foto: Freepik

Paso a paso para aplicar las uñas press on

Fátima de Lachica Liekens, de Kiss México, nos compartió algunos tips para aplicar uñas press on que no necesitan pegamento debido a que tienen un adhesivo (las de su marca son las Impress Press On). "En pocos minutos lograrás resultados de salón por ti misma", aseguró la experta. ¡No necesitarás aplicar esmalte ni gelish encima de ellas!

En el mercado encontrarás algunas que sí requieren pegamento, por lo general este viene en el empaque.

Encuentra el tamaño adecuado

Lo primero que debes hacer, antes de aplicar las uñas, es encontrar el tamaño correcto de cada uña postiza. Mídelas una a una para asegurarte de que queden a la perfección.

“Si estás dudando entre dos tamaños, siempre elige el que te quede más pequeño y no el más grande”, aconsejó Fátima. Después, lava tus manos con agua y jabón. Para lucir unas uñas press on impecables, es necesario preparar las manos previamente.

Empuja la cutícula con cuidado

Empuja el exceso de tus cutículas hacia atrás con un palito naranja, el cual suele venir incluido en el empaque. Esto hará que la manicura luzca más cuidada y que las uñas duren más. Después, limpia tus uñas naturales con la toallita húmeda de preparación (o con alcohol), así las uñas postizas podrán adherirse mejor.

Pega las uñas

En el caso de que hayas elegido usar las uñas press on que no necesitan pegamento, despega la lengüeta plástica de la parte posterior de la uña. Luego, alinea cada una con la cutícula y presiona la uña postiza sobre la natural: desde el centro hacia los extremos. Se recomienda pegar las uñas de los pulgares al último para que la aplicación sea más sencilla.

Presiona durante 30 segundos cada uña. Esto evitará que se formen burbujas de aire . Además, lograrás una mayor adherencia de las uñas postizas para que duren por más tiempo.

Lima tus uñas

Foto: Freepik

Según Fatima, después de pegar las uñas press on, espera al menos una hora para mojarte las manos o limar las uñas (fíjate en el tiempo indicado por la marca que uses). Posteriormente, puedes limarlas para acomodar la forma que desees.

Lo increíble de las uñas press on es que las puedes conseguir ya decoradas, por lo que podrás lucir una manicura perfecta al instante. Sin embargo, ten en cuenta que no necesariamente son un producto terminado, también puedes personalizarlas a tu gusto. Pueden durar hasta siete días, según la marca y las actividades que se realicen.

Puedes adquirlas en: Amazon, Bellísima y Sally Beauty.

