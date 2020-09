El colágeno es la proteína que abunda en tu cuerpo y es muy importante para varias de las tareas que este realiza.

Dentro de las que se encuentran el proporcionar estructura y tono a la piel así como fortalecer los huesos y hacer que tu pelo luzca fuerte y saludable.

Es por eso que de un tiempo para acá los suplementos de colágeno se han vuelto tan populares. La mayoría están hidrolizados, lo que significa que el colágeno se ha descompuesto para facilitar su absorción.

Pero, el que veas este tipo de suplementos por todos lados no quiere decir que sea un producto milagro o que notarás resultados de la noche a la mañana, pues si bien es cierto que con el paso del tiempo el cuerpo va produciendo menos colágeno, una dieta balanceada y buenos hábitos son elementos indispensables para que sigas retrasando el envejecimiento.

Por ello, en De Última te vamos a contar los mitos y realidades, que de acuerdo con Armida Morales CEO de WE SHINE, marca de suplementos, estos son los más populares entorno al colágeno hidrolizado.

Mito

Las personas consumen suplementos de colágeno para estimular el crecimiento del pelo y las uñas.

Verdad

El colágeno interviene en la reparación del tejido artilaginoso, dado que el pelo y uñas se componen de colágeno los ayuda a fortalecer y mejorar la apariencia.

Mito

El colágeno te puede hacer engordar.

Verdad

Si el suplemento de colágeno hidrolizado es puro, no engorda, puede estar dentro de cualquier dieta. El colágeno puro no debe contener nada de azúcares añadidos, ni diluyentes, los cuales sí engordan. Checa las etiquetas hay marcas que contienen “rellenos” como maltodextrinas, dextrosas y otros azúcares, que si pueden afectar tanto en cargas calóricas innecesarias y en la absorción del mismo colágeno.

Mito

El colágeno se debe tomar por la mañana, sino no sirve.

Verdad

Si prefieres tomar el colágeno por la tarde o por la noche seguirá teniendo efectos, sin embargo, idealmente si lo haces por la mañana tu cuerpo aprovechará mejor sus beneficios, ya que será el primer alimento que recibas.

Mito

Todos los colágenos hidrolizados son iguales.

Verdad

Hay marcas que vienen con rellenos, y estos no dan beneficios ya que no cubren la dosis de ingesta diaria recomendada. Por el contrario, hay colágenos hidrolizados mezclados con otros ingredientes, como ácido hialurónico, extracto de arándano, vitamina C, cuya formulación potencia el efecto y los beneficios; de igual forma hay otras marcas que contienen otro tipo de activos y son formulaciones que funcionan.