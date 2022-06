Claves para identificar tu estilo y por qué es importante hacerlo

El estilo es algo muy personal que no tiene nada que ver con estar a la moda. Se trata de expresar tu personalidad a través de la ropa que usas y de sentirte bien con cada prenda que eliges y la forma de combinarlas.

En el mundo del estilismo se pueden identificar diferentes tipos de estilo, pero no queremos que los tomes con rigurosidad ni como una receta de cocina, pues lo que importa es que te sientas bien con lo que te pongas. Los especialistas en asesoría de imagen Project Glam agrupan los estilos en clásico básico, clásico romántico, preppy, fashionista, tribus (como bohemio, rock-punk, entre otros). Aunque puedes conseguir algunos otros o clasificaciones diferentes.

Puedes mezclar prendas de varios estilos, pero con coherencia y de manera que te haga sentir bien. Aunque explicaremos los tipos más adelante, podemos adelantar que, para ejemplificar esto, es posible que uses una chamarra de cuero con un outfit de estilo clásico.

Para desarrollar un estilo, debes considerar tus gustos, la forma de tu cuerpo (lo que te queda bien y lo que no), tu personalidad y tu estilo de vida (trabajo, hobby, actividades sociales). Identificar tu estilo te ayudará a tener un clóset funcional, crear combinaciones de forma más rápida y hacer compras con más seguridad.



Clásico básico

Es uno de los estilos más elegantes, se caracteriza por el uso de piezas atemporales, discretas y de cortes simples y conservadores. Los colores más usados son los neutros como blanco, negro, beige, azul marino. Muy pocas veces se emplean estampados llamativos; algunos prints que caracterizan este estilo es el de lunares (polka dots) y rayas. Los accesorios y el maquillaje son sencillos y sofisticados. Puede estar asociado a personas con una vida laboral corporativa o cargos importantes.

Piezas clave: Camisas con botones (no puede faltar la blanca), trajes sastre, blazers, vestido de cortes clásicos, entre los que seguro hay uno negro. Zapatos tipo salón, mules y sandalias clásicas pueden complementar sus outfits, así como bolsas en tonos neutros.



Foto: Zara



Romántico

Este estilo es muy femenino, donde el uso de tonalidades suaves es clave, en especial el tono rosa y los pasteles. Los vestidos de cortes clásicos tienen un importante espacio en el clóset, así como faldas midi, corte A y lápiz. Las piezas pueden tener encajes o volantes muy coquetos, pero sin excesos, así como detalles de texturas como el tul.

En cuanto a estampados, no puede faltar el de flores y también el de lunares, por lo general, con patrones pequeños y delicados. El calzado puede ser de tacón y bailarinas, siempre delicados y muy femeninos. El personaje Charlotte de Sex and the City es un buen ejemplo de este estilo.



Foto: Pinterest



Preppy

Es un estilo que surgió en Estados Unidos y tiene inspiración en ropa universitaria, o con guiños a uniformes escolares, también se encuentran prendas con motivos del mundo del golf o el tenis. Al ver la estética de marcas como Tommy Hilfiger y Ralph Lauren podemos tener una idea de las piezas emblemáticas.

Las prendas de estilo marinero, chaquetas similares a la de universidades estadounidenses, estampado de cuadros (como el escocés, tartán y vichy), cárdigans, pantalones de vestir o chinos son algunas piezas características. Los colores azul marino, blanco, rojo, caqui y verde oscuro son algunos de los que predominan. Zapatos: mocasines, oxford, bailarinas, salón y botas clásicas. Kate Middleton puede servir de inspiración para recrear el estilo preppy.



Foto: Instagram @ralphlauren



Fashionista

En este estilo entran con soltura los trends del momento. Se desarrolla al incorporar las tendencias de cada temporada a nuestros outfits, pero adaptándolas a nuestra personalidad, tipo de cuerpo y estilo de vida. Puede denotar mucha creatividad y seguridad, siempre y cuando no se caiga en ponerse todo lo que está de moda sin ningún sentido.

También hay que considerar que podría implicar una inversión importante en ropa con frecuencia para seguir el ritmo de las tendencias. La influencer y empresaria Chiara Ferragni puede ser un ejemplo de fashionista.



Foto: Instagram @stellamccartney

Rockero

Quizá conoces este muy bien, que se vio con fuerza en los años setenta y ochenta, inspirado en bandas de rock. Si este es tu estilo es muy seguro que ya lo tengas definido. El negro y el gris oscuro predominan en los looks. La chamarra de cuero negra es un básico en el clóset, así como playeras alegóricas a bandas de rock emblemáticas. En calzado destacan las botas de combate.



Foto: Rapsodia



Bohemio

O boho chic. Se podría decir que tiene inspiración en la estética del movimiento hippie de los años sesenta. Las prendas holgadas y con movimiento son de las favoritas, con estampados florales y motivos étnicos o artesanales. Vestidos florales, accesorios artesanales, detalles como flecos y bordados, estampados como paisley y tie dye, además del floral, son algunas de las prendas de este estilo. Los botines y botas vaqueras pueden sumarse. La tienda Rapsodia presenta este estilo en muchas de sus piezas.



Foto: Rapsodia



Sporty

Como su nombre lo indica, es el estilo donde predominan las prendas deportivas, en contextos fuera del gym. Comenzó a usarse inspirado en movimientos artísticos como el hip hop. Gorras, tenis, chaquetas y pantalones deportivos componen los outfits. Algunas veces se puede agregar una prenda menos informal. Al ser muy relajado, se debe tener cuidado y saber elegir qué ponerse en ocasiones especiales que exigen vestimenta más formal.



Foto: Pinterest

Para descubrir y desarrollar tu estilo puedes acudir a algún asesor de imagen que te inspire confianza; comenzar a seguir a algunos en redes sociales te permitirá saber con cuál sientes más conexión. Los expertos de Project Glam (IG: @projectglamm) ofrecen cursos online sobre este tipo de temas y en México puedes consultar los libros de la periodista de moda Lucy Lara (@lucylara_art), uno de ellos es la nueva edición de El poder de la ropa, en coautoría con Antonio González de Cosío.

