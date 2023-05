Chiquis Rivera compartió a través de su Instagram una serie de fotografías para promocionar su nuevo sencillo. En ellas se puede apreciar un look que nos recordó el mismo vestido de tul rosa que utilizó Belinda hace ya un tiempo.

La hija de Jenni Rivera, quién causó controversia tras cancelar conciertos en Monterrey y Matamoros a inicios de año debido a la inseguridad, regresó con un nuevo proyecto con el que pretende enamorar a todos sus fans. Por supuesto, el anuncio fue acompañado de una serie de looks de impacto.

Chiquis Rivera luce look de tul para promocionar su nuevo proyecto

La "Chiquis" lanzó una nueva canción junto a Honey Country titulada “Got it from my mama” (Lo tengo de mi mamá) misma que se estrenó el pasado 5 de mayo y, como parte de la promoción de su su nuevo sencillo, la hija de Jenni Rivera lució un outfit con el que logró un look fresco, atrevido y, sobre todo, lleno de estilo.

La hija de Jenni Rivera demostró que puede ser toda una vaquera sacando su lado country, luciendo un sombrero color rosa y botas altas del mismo color pero con un toque metálico. Además, complementó su atuendo utilizando pulseras y manicura rosa.

El encargado de diseñar este atuendo fue Richard López, el fashion stylist de la Chiquis Rivera, su mano derecha en cuanto a moda se refiere pues ha sido el responsable de sus looks en eventos de la talla de los Latin American Music Awards.

Al ser una gran apasionada de la moda, la Chiquis no dudó en publicar un par de imágenes vía Instagram para el anuncio de su nueva canción llevándose muchos halagos. Pero algo que llamó la atención es que su outfit nos recordó el vestido de tul rosa que utilizó Belinda en 2021, para la final de la Voz Kids, en colaboración con la marca Tous.

La ídolo del pop mexicano nos tiene acostumbrados a icónicos looks y con ese vestido logró cautivar a sus fans y, por supuesto, imponer tendencia, tanto que ahora la cantante de regional mexicano lució un estilo similar.

Es tu decisión decir quién lo lleva mejor. Aunque hay que señalar que cada una le puso su estilo propio y nos recordaron que no importa lo que llevemos, siempre podemos elevar un look con los accesorios correctos.

Chiquis Rivera deslumbra en rosa

Más allá de su romántico atuendo en rosa, la empresaria de 37 años sorprendió a sus fans con el anunció de un giro en su carrera, pasando del regional mexicano al country pop.

Y es que si bien la cantante siempre ha estado rodeada de música regional, debido a que su madre fue la diva de la banda, y su tío Lupillo Rivera también incursiona en este género, en varias ocasiones ha declarado que sigue su carrera con lo que le gusta, claro ejemplo de ello es su más reciente álbum, en donde se diversificó hacia otros géneros musicales como el R&B y el rap.

