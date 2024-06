En la reciente edición de Esquire España, Camila Cabello comparte protagonismo con Carla Bruni y Nadia Comaneci en la portada. La cantante de origen latino platicó sobre su próximo álbum, que se estrenará el 28 de junio; se sinceró y dio algunos detalles de lo que la motivó a trabajar en este nuevo proyecto y lo mucho que significa para ella y su carrera.

“Este es un disco especialmente pensado para las mujeres, para empoderar a las chicas jóvenes”, declaró la artista a la revista Esquire en su entrevista exclusiva para el número de julio-agosto.

Sumado a ello, impresionó con una serie de looks que fusionan audacia, sensualidad y un toque futurista, consolidando su estatus como ícono de estilo. A continuación, detallamos algunos espectaculares atuendos que llevaron su presencia en la edición a otro nivel.

Portada: La armadura metálica futurista

En la portada de Esquire España, Camila Cabello se presenta con top metálico hasta el cuello que asemeja una armadura en un impresionante acabado metálico. Este atuendo, que evoca una estética Y3K (Year 3000), destaca por su diseño que mezcla sensualidad y sofisticación. El top es de Michael Schmidt Studios y lo complementa con jeans de EB Denim.

El corsé, con su estructura robusta y color brillante, enmarca el rostro de la artista, resalta su maquillaje y el cabello rubio que ahora luce la cantante. Con todos estos elementos y sin necesidad de accesorios, el atuendo proyecta una imagen de empoderamiento y modernidad.

El maquillaje de ojos de la intérprete es sencillo, permitiendo que la atención se concentre en el impresionante corsé. Sus labios, delineados al estilo Y2K en tonos nude, aportan un equilibrio sutil y nostálgico al look. Además, recuerda la tendencia de los labios delineados en un tono más oscuro de principios de los 2000 que, al parecer, ha regresado para quedarse.

Otros looks de Camila Cabello en Esquire

En otro outfit, la cantante deslumbra con un total look de No Sesso, de shorts y top manga larga. Destaca un escote profundo en la parte delantera que deja su pecho parcialmente al descubierto, logrando un equilibrio entre lo audaz y lo elegante. Este diseño permite que el vestuario hable por sí solo, por lo que no fue necesario llevar accesorios adicionales.

La compositora también vistió una blusa estilo playero en colores neutros, sostenida por un cordón en el cuello y la cintura. La prenda combina comodidad, elegancia y se complementa con un pantalón ajustado de piel azul para la parte inferior. Este outfit, casual pero refinado resalta por su simplicidad y la combinación de colores, que aporta una sensación de frescura y naturalidad.

En otro de los looks, resalta un coqueto vestido de punto con tirantes, de Knorts, y un collar choker plateado.

La aparición de Camila Cabello en la portada de Esquire España es un testimonio de su evolución constante como figura de la moda y su impacto en la música. Cada uno de sus looks destaca su capacidad para adoptar y redefinir tendencias.

