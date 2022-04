El caftán es una prenda muy femenina que puede elevar los looks más sencillos. Aunque hace no pocos años la asociábamos más con un look de playa, poco a poco se ha ganado un espacio destacado en otros outfits de primavera y verano.

Es común conseguir esta pieza con lindos estampados, texturas fluidas, mangas amplias, que pueden ser tres cuartos o largas. Así, es la prenda perfecta que puede sustituir chaquetas, blazers y suéteres abiertos en temporadas más calurosas.

Según su diseño, se puede usar en looks playeros, para mirar un atardecer en un yate o para ir a una cena especial; también para el día a día con piezas básicas o para asistir eventos de noche con trajes minimalistas, pero elegantes.



Estampado degradado

La magia de los colores degradados empieza a destacar entre las tendencias de primavera y verano con efectos como el ombré y por eso llamó nuestra atención esta pieza de Mango. El caftán es de diseño largo con mangas tres cuartos y cinturón. La base es en tono blanco, que aporta una elegancia única y deja que resalten en armonía los colores rosa y vino.



Esta prenda es muy sofisticada, se podría llevar como la modelo, con total look blanco (o vino), con outfits casuales (jeans y top) y también en ciertos looks de noche para un momento de celebración en un destino de playa.



En denim

El denim es uno de los favoritos del clóset para quienes aman la comodidad y la practicidad porque combina con absolutamente todo. Eso se suma a que uno de los modelos favoritos de caftanes son los que tienen mangas murciélago como este, con lindos bordados en un azul más oscuro, que hacen que la pieza sea más delicada.



Con un modelo como este, solo hay que tener cuidado con nuestro tipo de cuerpo, porque si no queremos llevar más volumen a la parte superior (porque tenemos espalda u hombros anchos, por ejemplo), lo mejor sería probar cómo luce abierto. Puedes vestir un total look denim, que está de moda, o llevarlo con jumpsuits unicolores o vestidos midi un poco ajustados.



Semitransparente

Las piezas semitransparentes pueden ser de las mejores para llevar en nuestra maleta si vamos de vacaciones a la playa, para usar con un pantalón fluido y un lindo top (incluso podría ser el traje de baño). Pero también son ideales para vestir con outfits simples o minimalistas a los que les queremos sumar un poco de estilo.



Las mangas, al ser largas, amplias y transparentes, son perfectas para mujeres que tienen los brazos un poco gruesos o flácidos, pero quieren usar top sin mangas o con tiras spaghetti. Con el caftán como tercera pieza, podrán lucir también su top.

Con flecos y bordados

Rapsodia es una marca con prendas de estilo boho, es muy seguro que en cualquier temporada se encuentren prendas como caftanes y kimonos para sumar a nuestros looks. Esta pieza es sumamente elegante, con bordados de lentejuelas y flecos, otro trend primaveral.



En la descripción de producto recomiendan combinarlo con prendas básicas, pero también con vestido para la noche, estamos de acuerdo y añadimos que el vestido puede ser de corte simple y unicolor para que destaque el kimono.



Color vibrante

En primavera, los colores vibrantes como el amarillo, el naranja y el verde están en la cima de las tendencias. Lucir un caftán en algunos de estos tonos es una de las mejores maneras de incorporarlos a tus looks sin necesidad de invertir en muchas piezas con los colores del momento.



Puedes elegir un conjunto o set, también sumarlo a looks monocromáticos o llevarlo en color block (uniendo dos colores vibrantes en un mismo look). El amarillo luce muy bien con blanco, verde o naranja.



Vestido caftán

La primavera y el verano son las estaciones que estábamos esperando para lucir un lindo vestido caftán. Puede ser corto o largo, lo ideal es aprovechar la temporada para elegir un estampado bonito: flores, con colores vibrantes, algún print retro. Aunque en un solo color también son bienvenidos, como el clásico blanco (o nude).



