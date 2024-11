Existe un dicho que dice “como te ven, te tratan”, y en esta época es algo más evidente a partir del empoderamiento de imagen en las relaciones personales y de negocios que se ha dado por el aspecto aspiracional de las redes sociales. “La imagen es un factor clave para un número importante de personas, ya que determina el acceso a mejores posiciones de trabajo, mayor seguridad y mejor autoestima”, menciona la psicóloga Rebeca Aguilar.

“El manejo de arquetipos estéticos hace que se quiera mejorar el aspecto físico, lo que puede derivar en recurrir a tratamientos de cirugía plástica o aparatología, que en más de las veces requieren de financiamiento”, comenta la doctora Paola Silva, y la oportunidad del Buen Fin ayuda para tener acceso a esos tratamientos estéticos con menor impacto en el costo financiero, sea una oportunidad para una serie de sesiones con aparatología o incluso, una cirugía plástica estética menor, planeada o prospectada.

Cirugías y tratamientos estéticos en manos de expertos

Lo más importante está en que se realice con un médico especialista certificado y con la experiencia necesaria y avalada, para llevar a buen puerto el desarrollo del procedimiento, incluso aquellos que son invasivos.

“El Buen Fin ha sido aprovechado para facilitar el acceso a estos tratamientos estéticos”, menciona Silva. “La certidumbre radica en basarse en la promoción con alianza de instituciones bancarias, para que el mecanismo de pago sea diferido en plazos a través de instrumentos de crédito ya establecidos”.

Entre los tratamientos más recurrentes en este tipo de promociones, están los de aparatología, HydraFacial, ultraformer, lipoescultura, bichectomía, cool lifting, lipopapada, sesiones de onda de choque, depilaciones láser, aumento de busto, bótox, rinoplastia, volumen en labios y radiofrecuencia.

“El seguimiento al procedimiento es clave para decidir por uno u otro profesional”, menciona Paola, ya que siempre es un factor importante, así como “leer las condiciones que establece tanto el tratamiento o cirugía a realizar”, así como lo que está incluido para evitar sorpresas en el sistema de pago.

Otras posibilidades

A la par de la opción de llevar a cabo una cirugía plástica planeada, existen también los tratamientos que no requieren de hospitalización y que se enfocan en mejoras estéticas a partir de rellenos y tratamientos de aparatología especializada de mínima invasión.

Después de la pandemia, se incrementó en un 30% el número de mujeres entre 31 y 45 años que recurren a hacerse mejoras físicas, de acuerdo con el informe de tendencias y perspectivas en cirugías estéticas.

“Los procedimientos no invasivos ofrecen tecnologías probadas y con productos con mejores activos que mejoran la condición de la piel en cuestión de una o un par de sesiones. El éxito de un procedimiento se mantendrá si la paciente tiene los cuidados posteriores, tanto en hábitos alimenticios y rutinas del día a día.

“Si hablamos de aprovechar el Buen Fin, cabe mencionar que la calidad va en relación directa con el precio y que los especialistas éticos no propondrán mejoras o tratamientos que pongan en peligro a una paciente”, aportó Helen Ramos, directora de Orgánica Spa en la CDMX.

Si has estado pensando en hacerte alguna intervención de cirugía plástica o algún procedimiento estético no invasivo que han estado fuera de tu presupuesto hasta el momento, el Buen Fin puede ser la oportunidad ideal para que, finalmente, puedas hacerte ese ‘arreglito’ que tanto has deseado.

Investiga si el profesional o la clínica de tu preferencia maneja alguna promoción durante estos días. Muchas clínicas ofrecen descuentos significativos en ciertos procedimientos. ¡Aprovecha!

Buen Fin, ¿oportunidad para estrenar figura?

Los implantes, mentoplastia y abdominoplastia son algunas de las opciones que se consideran como los tratamientos más recurrentes para incluirlos en un esquema de mejora estética de acuerdo con el doctor Romeo Castillo, director de la Clínica Lagom, ubicada en la Ciudad de México, ya que se puede planear una intervención y pagarla con las promociones que ofrecen los bancos de pagos sin intereses durante el Buen Fin.

En el caso de los implantes, elevan la autoestima de forma relevante, ya que con la mamoplastia se logra una apariencia más atractiva al elegir la forma y volumen deseado. Además de ser útil para corregir desequilibrios entre ambos pechos y ayuda a eliminar complejos anatómicos.

Los resultados son de aspecto natural, de fácil seguimiento para el control y durabilidad. Actualmente, la nanotextura reduce la contractura capsular ya que, en caso de ruptura, el gel regresa a su lugar, facilitando alguna intervención futura.

Realiza una investigación previa de lo que el cirujano plástico te propone y planea tu esquema de pagos pactado en el Buen Fin.

Otra intervención de lo más solicitada para generar perfección facial es recurrir a la cirugía de mentón. Colocar un implante anatómico de silicona mejora y define el área del mentón, transformando tu perfil.

La mentoplastia es sencilla y se considera una intervención de corta estancia, esto es porque las cicatrices quedan ocultas dentro de la boca, por lo que la recuperación es rápida. Obtienes un mentón mucho más natural, brindando armonía a tu rostro y definiendo el ángulo entre la barbilla y el cuello. El resultado es permanente además de efectivo.

Aparte de plantearte la idea de someterte a una cirugía plástica, recurre al especialista para que estés 100% segura o seguro de qué es lo indicado en tu caso. De igual forma, considera las opciones de soluciones dermatológicas innovadoras que existen para mejorar tu estética.

Siempre consulta a médicos cirujanos plásticos y reconstructivos, certificados por el CMCPER (Consejo Mexicano de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva), que tengan experiencia y formación especializada, para que puedas obtener los resultados más efectivos y naturales, además de lograr un presupuesto acorde a tus posibilidades.

