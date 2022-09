Kim Kardashian tiene claro lo que quiere transmitir a través de su marca de ropa SKIMS. En su más reciente campaña no deja lugar para la duda: sus prendas son para todas las mujeres, de todas las edades y todos los tipos de cuerpo.

La actriz Brooke Shields, a sus 57 años, es una de las protagonistas que impulsan la nueva línea de brasieres que está próxima a salir al mercado estadounidense. Seguramente llamará la atención de una generación que admiró su trabajo actoral y su belleza, especialmente en la década de los ochenta, cuando vivió su máximo auge.

Shields compartió con sus seguidores en Instagram parte de la sesión de fotos asegurando que con los nuevos sujetadores se siente segura y cómoda. “Estoy muy emocionada y honrada de estar en la primera campaña de brasier de SKIMS”, escribió. La modelo luce increíble con brasieres en tonos neutros, sello indiscutible de Kim y la firma, que combina con bragas y medias del mismo tono.



Sorprende su belleza madura, acariciada por un maquillaje natural. Destaca además su cabellera, con ondas y un toque “wilde”, peinada de lado, hacia atrás, con raya en medio… así expresa seguridad, confianza y libertad, según percibimos desde nuestra mirada subjetiva.

Lo mejor es que puede inspirar esa seguridad y confianza en mujeres contemporáneas para que se sientan cómodas con su cuerpo (y con los cambios tan naturales que suceden con el paso del tiempo).



Foto: Instagram @brookeshields



¿Quiénes acompañan a Brooke Shields en la nueva campaña de Skims?

La protagonista de “La laguna azul” (1980) estuvo acompañada por otros rostros conocidos, entre los cuales debemos destacar a Becky G, como excelente representante latina, por sus raíces mexicanas.

La cantante de 25 años de edad también difundió en Instagram imágenes donde luce brasieres en tonalidades neutras, como café, negro y hueso, con aros y sin ellos, a juego con bragas del mismo color.



Foto: Instagram @iambeckyg

La actriz Juliette Lewis, de 49 años, la conductora Chelsea Handler, de 47, la cantante Cassie, de 36, y la actriz Indya Moore (quien también tiene raíces latinas), de 27, son las otras personalidades que modelan un Skims Bra.



Foto: Instagram @skims

Además, hablan de sus senos abierta y honestamente, tanto de lo que les gusta y las hace sentir seguras, como algunas inseguridades. Handler, por ejemplo, confiesa que cuando asistía a la escuela no se sentía cómoda con el tamaño de su busto porque lo consideraba grande y que fue al llegar a los 40 cuando empezó a amar esa parte de su cuerpo y a considerarla increíble.



Foto: Instagram @skims

En una de las imágenes que recién publicó la marca se pueden ver a unas 50 mujeres más muy diferentes entre sí que transmiten la esencia del mensaje, con sus preciosos tonos de piel, cabellos lisos y chinos, variadas contexturas y tallas de bra.

La marca reunió a mujeres no famosas que se desempeñan en diferentes actividades, como meseras y empresarias, para apoyar la idea de que sus brasieres son para todos los estilos de vida.



Foto: Instagram @skims

Como era de esperarse, la misma Kim Kardashian modeló las piezas que lanzará el 27 de septiembre en la web de la marca. Esta semana compartió imágenes luciendo varios modelos con su cuantiosa cantidad de seguidores en Instagram que suman más de 300 millones.

Ofrecerá 7 categorías de sujetadores (Naked, No Show, Weightless, Fits Everybody, Cotton Jersey, Cotton Logo y Ultra Fine Mesh) para los gustos y necesidades de un grupo variado de mujeres. Las tallas van desde la 32 a la 46, con copas A, B, C, D, DD y F.



Foto: Instagram @kimkardashian

