Blush en crema: la mejor elección para los días fríos

Aún el clima nos puede regalar un poco de calor en nuestros días de otoño, pero a medida que avancen las semanas, en muchos lugares de México vamos a tener los días más fríos del año. Con temperaturas bajas, la piel puede sufrir un poco de resequedad, para lo cual el maquillaje en crema podría resultar una opción maravillosa porque suele contener ingredientes más humectantes que las presentaciones en polvo.

Al acercarnos al invierno, la piel puede sentirse y verse más seca, incluso las del tipo graso. No muchas gozamos de una apariencia “glowy”, pero podemos aportar un toque de efecto húmedo y luminoso con un poco de maquillaje en nuestras mejillas. Antes es muy importante hidratar la piel correctamente y mantener la protección solar (aunque no veas el sol brillar como en la temporada pasada).

En un artículo de la edición española de Vogue, la maquillista Lynsey Alexander confesó: “Cuando estoy en el set y me llega una modelo con la piel un poco apagada, tomo el producto en crema que tenga más a mano, me vale un rubor o una barra de labios. Lo importante es que sea un producto emoliente que se funda con la piel”, pues en su opinión el blush en polvo tiende a “comerse el brillo” y no es eso lo que busca.

Puedes conseguir rubores en barra o como bálsamos y, aunque no sea en cremita, también puedes probar alguno líquido. Muchos también tienen la ventaja de ser “multiusos”: se usan en mejillas, labios y ojos, de la manera más práctica que puedas imaginar. Puedes aplicar y difuminar el blush en crema con los dedos, esponja o brocha, según tu gusto.



Rubores en cremas que puedes probar

Stay Vulnerable, de Rare Beauty

La marca de Selena Gomez tiene un blush en crema bastante popular: Stay Vulnerable Melting Blush. La firma exalta que se funde como una segunda piel, sin ser pesado, no obstruye los poros ni marca líneas de expresión. Muchos elogian que tiene buena pigmentación, pero queda muy natural, y que es duradero. Se puede conseguir en Sephora y cuesta 540 pesos.



Foto: Especial



Blush iluminador Dior Stick Glow

Dior lanzó en verano un bálsamo en barra que no solo aportará un toque de color luminoso en el rostro, sino que ademas es hidratante. Está creado para usar en labios y mejillas, con acabado natural que promete aportar un “brillo saludable”. Es de edición limitada y el tono rosa se puede conseguir en Liverpool, con un precio de 790 pesos. Es para un maquillaje bastante natural.



Foto: Especial



Multi-Stick Lip + Cheek de Ilia

La revista especializada en belleza Allure exalta las cualidades de este producto, porque tiene un lindo acabado que no queda aceitoso y tiene un buen balance en la pigmentación: ni intenso ni transparente. Como su nombre lo indica, está pensada para usar tanto como rubor en las mejillas, como en la delicada piel de los labios. En Sephora puedes hallar 11 tonos diferentes, el precio es 810 pesos.



Foto: Especial



La barra multiusos de Nars

Otra famosa de nuestra lista es la barra multiusos de Nars, que puede usarse en mejillas, labios y ojos, además también se puede usar en contornos. En Palacio de Hierro se pueden conseguir algunos tonos, incluyendo uno de los favoritos: “Orgasm”, su precio es de 860 pesos.



Foto: Especial

¿Has probado alguno de estos?, ¿tienes otro favorito?

