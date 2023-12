El ícono de moda que conquistó a varias generaciones con su papel de Serena Van Der Woodsen en Gossip Girl vuelve a hacer de las suyas con una elección de moda. La actriz Blake Lively vistió completamente de rosa para asistir a un evento de los Critics Choice Awards donde America Ferrera fue reconocida con el premio “SeeHer”, ocasión propicia para reunir al elenco de The Sisterhood of the Traveling Pants (además de Ferrera y Lively, Amber Tamblyn y Alexis Bledel).

Foto: Instagram @blakelively

Lively, de quien se sabe es una de las celebridades que no acuden a un stylist de moda, lució como toda una Barbie para la ocasión, con un vestido fucsia de la firma Oscar de la Renta en el rosa más vibrante. En el post que compartió en Instagram con sus 43.5 millones de seguidores, definió su look como “Loud Luxury”, o lujo ruidoso, todo lo opuesto a la tendencia de "lujo silencioso" que ha prevalecido este año.

El look Barbie de Blake Lively

La actriz, quien fue coanfitriona de la gala del Met en 2022, lució un vestido corto entallado y de manga sisa, con una falda con volumen repleta de plumas, la cual se roba toda la atención. Para añadir mayor dramatismo, acompañó su mini dress con unos guantes de ópera en el mismo tono.

Foto: Instagram @blakelively

Por la temporada, no podía faltar un abrigo. El de Blake es uno largo de la firma Valentino, según dejó ver en el post publicado. Esta marca, de la mano de su director creativo, Pierpaolo Piccioli, ha estado detrás del éxito de la tendencia Barbiecore desde el año 2022, con su ya icónico rosa intenso.

Foto: Instagram @blakelively

Para complementar este look que la hizo lucir como una Barbie, Lively usó zapatillas de tacón destalonadas (conocidas como mules), con detalle de tiras cruzadas en la punta. Además, llevó una bolsa tipo clutch en forma de coqueto moño. Dejó ver que el calzado es de la marca Malone Souliers y la bolsa de Judith Leiber.

Foto: Instagram @blakelively

La esposa de Ryan Reynolds sumó un color diferente al rosa con su joyería. Eligió un set con esmeraldas, tono de verde que luce precioso en combinación con el fucsia. La joyería es de Lorraine Schwartz, firma que suele ser utilizada por la actriz en sus eventos especiales.

Foto: Instagram @blakelively

Blake lució su cabello suelto, peinado de lado y con ondas. En su maquillaje resaltó el tono rosa en el labial.

Con este look, Blake Lively confirma que el rosa Barbie sigue en tendencia y podría ser una gran elección para los looks de fiesta para despedir el 2023. Con este outfit, ¿impondrá el "lujo ruidoso" para el próximo año?

