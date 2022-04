Biby Gaytán enciende las redes con look playero a sus 50 años

Biby Gaytán ha estado inmersa en el mundo del espectáculo desde muy joven y se ganó el cariño de sus seguidores desde sus primeras apariciones como integrante del grupo “Timbiriche”. Posteriormente, se inclinó por la actuación y formó parte de las novelas más populares de los años 90 incrementando la admiración de su público.

La actriz ha explorado todos los caminos del mundo artístico y ha retomado su carrera poco a poco después de ser madre, pues, como es sabido, Biby Gaytán es esposa de Eduardo Capetillo, con quien formó una familia y tuvo cinco hijos, lo que los ha convertido en una de las parejas más queridas del espectáculo.



Foto: Instagram @bibygaytan

En redes, Biby tiene su propio canal de YouTube en donde publica algunos tutoriales de belleza, cocina y su día a día a lado de su familia. En Instagram, la mexicana comparte con sus más de 1.5 millones de seguidores algunos de sus looks más chic para no pasar desapercibida vaya a donde vaya y, a sus 50 años, confirma que la edad no es un impedimento para lucir radiantes, seguras y glamurosas.



Foto: Instagram @bibygaytan

Recientemente, Biby Gaytán enamoró a sus fans al lucir un look playero que dejó a la vista su figura de impacto, mientras nos dio algunas lecciones de moda sobre cómo armar el mejor outfit para disfrutar de un clima caluroso y lucir espectacular.

Leer también: Dua Lipa luce como Barbie con sensual catsuit rosa



Inspírate en Biby Gaytán para lucir un look playero de impacto

Biby confirmó su amor por los días calurosos al lucir un look playero que de inmediato encendió las redes, pues con un carrusel de fotografías nos mostró que a sus 50 años sigue

luciendo una figura de envidia.



La cantante posó con un minishort de mezclilla rasgado, una prenda que no puede faltar en nuestro clóset de primavera y verano, así como un body floral de mangas largas y gran escote en la espalda, lo que le agregó un toque sexy a su atuendo (ideal para lucir un bronceado bonito).

Por otra parte, Biby Gaytán hizo parte de su look playero un accesorio infalible para la temporada, al llevar una bandana color rojo como parte de su peinado con trenzas. No cabe duda de que la cantante sabe cómo incluir más de una tendencia en un solo look.



Foto: Instagram @bibygaytan

Combinar un minshort con un body o top de flores es una apuesta segura para tu próxima escapada a la playa; si no te gustan las prendas ceñidas puedes optar por una blusa holgada. Si decides lucir accesorios para el pelo, como la bandana de Biby, puedes elegirlo en la misma gama de colores del top. Y, como ya hemos dicho en repetidas ocasiones, las trenzas están entre los mejores peinados para tener nuestra melena bajo control y lindísima en temporada de calor y en lugares como la playa, así que no dudes en lucirlas mucho desde hoy y en los próximos meses.

Leer también: Cynthia Rodríguez luce minifalda en tendencia de menos de 900 pesos

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters