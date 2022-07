Beneficios del agua fría para la piel que quizá no conocías

Aunque muchas estamos acostumbradas a tomar duchas de agua caliente diariamente, porque son relajantes y nos ayudan a dormir mejor, entre otras bondades, es bueno conocer si en algunos periodos podemos variar la temperatura para nuestro aseo diario.

El agua fría (no helada) puede ser beneficiosa para la piel del cuerpo porque mejora la circulación y cuida su elasticidad. Si hablamos del rostro y el cuero cabelludo (que también es piel), también se puede incluir un poco al momento de la limpieza para conseguir un mejor aspecto de la piel y el pelo.

Es importante aclarar que la mayoría de expertos asegura que ninguno de los extremos es bueno, el agua muy caliente puede dañar la piel y la helada no es recomendable para uso habitual. Hay terapias en frío muy famosas en el área de la belleza, pero deben ser empleadas por expertos; también es conocido el uso de cubos de hielo como tip casero para “despertar” la piel, pero con cuidado de no llegar a quemarla. En ningún caso debe sentirse una incomodidad.



El agua fría mejora la circulación

La máxima más difundida de una ducha de agua fría es que mejora la circulación sanguínea, además de proveernos de energía, que nos hará lucir mucho mejor (ya que hablamos de belleza). Al hacer que la sangre circule mejor, va a favorecer la purificación y oxigenación de la piel. Además, según refiere el diario español de El Mundo, va a ayudar a evitar la aparición de varices y celulitis, además de aliviar la pesadez de unas piernas cansadas y combatir la retención de líquidos.



Activa la producción de colágeno y aporta firmeza

En un artículo publicado por la revista Harper’s Bazaar explican que el agua fría, al mejorar la circulación, activa la producción de colágeno y elastina, proteínas que, como muchas saben, son responsables de aportar elasticidad y firmeza a la piel, en el cuerpo y rostro, las cuales se van perdiendo con el paso de los años. De esta manera, contribuye a la prevención del envejecimiento prematuro. Además, ¡aportará firmeza!



Previene el acné y cierra los poros de la piel

Según Healthline, es beneficiosa porque el agua caliente elimina los aceites que causan brotes y esto puede causar que la piel produzca aún más (al notar que hay cierta falta), entonces el agua fría podría entrar en acción para regular estos niveles de sebo. Además, es sabido que el agua fría ayuda a cerrar los poros. Pero no debemos quedarnos solo con esto, porque si solo usamos agua fría podrían quedar atrapadas algunas bacterias y no permitir una buena limpieza de la piel. La recomendación de los especialistas es lavar la cara con agua tibia, no caliente, y luego enjuagar con agua fría para cerrar los poros.



Actúa como antioxidante

La publicación también señala que el aumento del flujo sanguíneo que propicia lavar la cara con agua fría brinda una mayor protección contra los radicales libres, como la contaminación, y puede aportar un brillo saludable a la piel.



Desinflama

Es también un poderoso desinflamante y sus efectos los podemos aprovechar mejor en el área de los ojos, para bajar la hinchazón de la que muchas veces sufrimos en la zona de las ojeras, cuando no descansamos bien o por el paso de los años.



Cuero cabelludo sano

Al igual que en el rostro, los expertos recomiendan lavar el pelo con agua tibia primero, para remover toda la suciedad, grasa y restos de productos que se acumulan en el cuero cabelludo. Al final, se debe enjuagar con agua fría para estimular la circulación y sellar la cutícula, esto va a promover el crecimiento del cabello, aportar brillo y reducir el frizz. (Y, seguramente, también sentiremos un boost de energía).



Recuerda consultar con tu dermatólogo/a todo lo referente al cuidado de tu piel.

