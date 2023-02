Bella Hadid trae de vuelta las mechas chunky de los 2000

Fue reconocida como modelo del año 2022 en los British Fashion Awards, ocupa el tercer lugar de las modelos con más seguidores en Instagram (57.5 millones de seguidores) -después de Kendall Jenner y su hermana Gigi- y, en el análisis anual de la plataforma de moda Lyst, Bella Hadid resultó tener el estilo más influyente del año pasado con sus looks Y2K: en 2022 se generaba un aumento de 1,900%, en promedio, en las búsquedas de las prendas y outfits que lucía. ¿Influyente? Por supuesto.

No cabe duda de que es un icono de estilo y que es una buena guía de tendencias. Esta semana publicó unas imágenes en Instagram, junto a su estilista Evanie Frausto y la fotógrafa Renell Medrano, en las que luce unas mechas chunky rubias que recuerdan el efecto de color que triunfó en los últimos años de los 90 y principios de los 2000.



Foto: Instagram @bellahadid



Las mechas Y2K de Bella Hadid

Bella Hadid luce unas mechas chunky en tono rubio que contrastan con su castaño claro como base. La característica de este efecto de color dosmilero es que se forma un trazo recto, grueso y con tono que destaca (la naturalidad no es el foco). En algunas melenas con coloración rubia de base se puede percibir un poco menos de contraste, pero sí se debe notar el grosor del efecto.



Foto: Instagram @bellahadid

En el caso de la modelo, sus reflejos no son exagerados en cuanto al grosor, pero sí se trazan dejando un amplio espacio entre ellos para dejar ver su base. Están más acentuados en las puntas que en las raíces, algo que nos encanta porque así no dañarán mucho el cabello, al no hacer casi obligatorios los retoques periódicos. A su vez, no pudieron faltar los mechones que bordean la cara con un efecto "face framing" que resulta ser favorecedor para iluminar el rostro.



Foto: Instagram @bellahadid

Para confirmar que es la mejor embajadora de la estética Y2K, Bella Hadid eligió peinarse con un tupé sutil que aporta un poco de volumen y deja ver las mechas en todo su esplendor en la caída lateral de la cabellera. Además, luce las cejas ultrafinas que fueron el sello estético de esos años en el maquillaje.



Foto: Instagram @bellahadid

Las chunky highlights se pueden lucir en melenas cortas, midi y largas, no hay límites. Solo debes tener en cuenta que es necesario incrementar los cuidados del cabello, porque para lograr un tono intenso de rubio es posible que se requiera decolorarlo y esta práctica daña el pelo cuando no se protege lo suficiente.

Cómo cuidar el pelo con mechas

Antes de los consejos de cuidado, te recordamos que lo mejor es acudir con un especialista para que te las haga. Ahora sí:

-Usa productos de calidad, específicos para el pelo con coloración. En algunos casos te recomendarán usar un shampoo violeta para mantener los tonos rubios y platinos.

-No olvides aplicar acondicionador para sellar la cutícula cada vez que laves tu pelo. Cada semana, también puedes intensificar la hidratación con una mascarilla capilar nutritiva.

-Sé más cuidadosa al desenredarlo, evita hacerlo cuando el pelo está húmedo, ya que es cuando se encuentra más frágil. Puedes hacerlo antes de entrar a la ducha. Otro tip que puedes probar es empezar a desenredarlo primero en las puntas.

-Minimiza el uso de la secadora y la plancha. Al emplear estas herramientas para peinarte, aplica un protector de calor. También debes protegerlo del sol.

-Corta las puntas cada dos meses para que el cabello se vea siempre sano.

-Tarda lo más que puedas en retocarlo y decolorarlo nuevamente.

