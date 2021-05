Una de las parejas que siempre causa revuelo en redes sociales es la de Belinda y Christian Nodal. Ya sea en entrevistas, fotos de Instagram o que la pareja esté en televisión; "Nodeli" sigue siendo un relationship goals que todos queremos alcanzar.

La pareja más sólida de la farándula mexicana, también es una de las que más estilo tiene, ya que eso se nota a metros de distancia. Nodal y Belinda han lucido looks que roban miradas y además de inspirarnos a encontrar el amor; nos regalan cátedras de moda para que cuando estemos en pareja no perdamos la brújula del estilo.

En esta ocasión, Belinda y Nodal han dejado claro que son los mejores vestidos del espectáculo protagonizando la portada de la revista española The Urbana Mix.



Foto: Instagram @theurbandamagazine

Para la portada de The Urbanda Mix, la pareja presumió su amor junto con unos looks de infarto. Pues aunque la portada es en blanco en negro, dentro de la publicación se encuentra el shooting donde Belinda y Nodal lucieron sus mejores looks.

Tan sólo en la imagen de portada vemos a Belinda con un jumpsuit con transparencias color rojo de Domico, zapatos de Roger Vivier y accesorios de Aristocrazy; mientras que Nodal lució un jersey negro de H&M, zapatos de Hugo Boss y pantalón de DSQUARED2.



Foto: The Urbanda Mix

En otra de las fotos que también corresponden a un cover alterno de la publicación española observamos que la pareja tiene un lado más casual que nos encanta. Aquí Belinda usó un vestido de la firma española Georgelia Studio y un bolero de Andrés Zurru; mientras que Nodal llevó una camisa estilo oriental de Georgio Armani con un pantalón de Antonio Miró e hizo el match perfecto con unos zapatos Hugo Boss.



Foto: Instagram @prensadanna

Otro de los looks que sale en esta sesión es uno donde la pareja demostró que sólo necesitan recurrir a prendas con texturas y estampados. La pareja nos regaló un look donde Belinda estuvo usando una gabardina Hugo Boss y Nodal elevó el nivel con un look donde la camisa de Roberto Cavilla fue el centro de atención.



Foto: Captura de pantalla @prensadanna

La pareja habló con la revista española sobre su amor, sus carreras musicales y un proyecto que tienen; ya que al parecer "Nodeli" lanzará una canción a dueto titulada "Por el resto de tu vida".

Además, los looks en pareja de Nodal y Belinda nos inspiran a no perder el estilo cuando tengamos pareja. Ahora que si tu suerte en el amor no es la mejor, siempre puedes recurrir a tu mejor amigo, hermano o primo para ser una dupla que no pierda la brújula de la moda.