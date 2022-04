Pocas mujeres pueden decir con orgullo que conocen la moda mexicana de pies a cabeza o de una forma tan íntima como Beatriz Calles, mujer que ostenta el cargo de directora de Mercedes-Benz Fashion Week Mexico City, evento que se celebrará este año entre el 25 y 27 de abril.

Con un total de 52 años detrás de la industria de la moda en México, Beatriz ha sido un testigo fiel de bastantes cambios dentro y fuera de la moda nacional, pues además de ser directora de MBFWMx, Calles ha regalado su experiencia y consejos a muchos diseñadores que hoy en día han alcanzado fama nacional.

Lejos de su cargo como directora de una de las plataformas más importantes de moda en México, Bea (como es conocida por sus amigos) ha juntando un CV impecable lleno de oportunidades a las que nadie hubiera dicho que no. Para que se den una idea del conocimiento de Beatriz, ella empezó siendo la asistente de la coordinadora de moda Georgina Austin y durante los 90 trabajó con Hubert de Givenchy.

De Última tuvo la oportunidad de platicar con Beatriz sobre su trayectoria y lo que la sigue impulsando a ser una de las figuras que sigue liderando una de las plataformas más importantes, la cual se encarga de difundir el talento que existe en cada diseñador mexicano.



Foto: Instagram @beatrizcalles

DÚ: ¿Cuándo y cómo supiste que tu destino estaba en la industria de la moda mexicana?

Yo tenía 17 años y acompañé a una amiga a una bolsa de trabajo, hice la solicitud ahí mismo y me mandaron a una entrevista en el Secretariado Internacional de la Lana en México. Llegué a la entrevista y conocí a la coordinadora de moda Georgina Austin y me explicó lo que iba a hacer en el puesto que estaba vacante.

Yo estaba maravillada con todo lo que ella me decía, pues al ver su emoción yo abría más los ojos y me quedé en el Secretariado Internacional de la Lana por tres años. Con la llegada de las fibras sintéticas, el Secretariado cerró y a mi jefa la llamaron para ser la coordinadora de moda en El Palacio de Hierro, pero ella me recomendó a mí para ese puesto.

Palacio de Hierro fue mi casa durante seis años y aprendí muchas cosas, pero con la enseñanza que me quedé para toda la vida es a hacer las cosas bien y ser entregado en lo que haces.

DÚ: A lo largo de tu trayectoria, ¿cómo ha cambiado la moda en México en 52 años?

¡Uy, bastante! Para que te des una idea de cómo ha cambiado la moda en México, las tendencias “más actuales” tardaban dos años en llegar a nuestro país. No había nadie que te diera las tendencias a futuro, así que íbamos dos veces al año con proveedores de Palacio para poder ver los aparadores de tiendas como Saks Fifth Avenue, Bloomingdale's y Macy's; seguido de esto, se compraba la muestra, luego llegábamos aquí para poder confeccionar todo y lo vieras colgado en las vitrinas del Palacio de Hierro. ¡Realmente era toda una logística para traer lo más actual!

Con el tratado de libre comercio la moda vuelve a cambiar, pues antes de que entrara en vigor, todos nos vestíamos con ropa mexicana y marcas mexicanas. Llega el tratado y de repente se abren las fronteras para que las marcas lleguen y nos adaptemos a ellas.

En estos 52 años he visto que el malinchismo de los clientes era un mal que empezaba a ser heredado por muchos, pero afortunadamente la moda mexicana se adaptó para esa exclusividad y calidad que se sigue buscando. Otro punto importante es que las nuevas generaciones empezaron a ver que lo hecho en México es hermoso y lleno de calidad.



Foto: Instagram @beatrizcalles

DÚ: Cuál ha sido tu mayor logro y mayor orgullo durante estos 50 años y, en retrospectiva, ¿qué hubieras hecho diferente?

Uno de los mayores logros de mi vida es haber trabajado con Hubert de Givenchy, pues yo le organicé un desfile que fue en beneficio de la Cruz Roja en el Hotel Presidente de Chapultepec. Seguido de esto, Hubert me mandó a llamar para poder hacerle sus desfiles en París y créeme que fue algo muy lindo.



Foto: Instagram @beatrizcalles

Otra experiencia de la que me siento orgullosa fue haber tenido la oportunidad de llevar la moda mexicana de la mano de L'Oréal a París, pues en ese evento el talento mexicano se llevó las miradas del público y es bastante hermoso que otros vean que México está de moda.

Puede ser que lo que yo hubiera hecho diferente, es el haber sido tan estricta. En ese entonces realmente se necesitaba tener esa fuerza de carácter para que nadie te comiera o te pisoteara, muchas veces se me criticó y dijeron: “Ay, qué horror Beatriz, ¿por qué eres tan perfeccionista?”, y yo contesté: “Perfecto solamente Dios”.

Siempre trato de hacer las cosas lo mejor posible y si veo que algo está mal, se debe corregir o trato de hacerlo, pues no me permito dejar nada inconcluso. Detrás de tu trabajo se encuentra tu nombre y es algo que debes de cuidar siempre.

DÚ: ¿Cómo percibes el papel de las nuevas generaciones para el desarrollo y evolución de la moda en México?

Me da mucho gusto que tengan ganas de hacer las cosas y que tengan mucha creatividad, pero tienen que estar enfocados sin dejar de ser realistas en lo que la moda mexicana necesita actualmente.

Yo sé que no es nada fácil trabajar para la industria de la moda desde ninguna trinchera, pero si cuidas tu nombre, eres perseverante y permaneces enfocado en actualizarte, te dará la pauta para amar lo que haces.

DÚ: Cómo logras mantener un visión abierta, fresca y visionaria con respecto a la moda y todos los cambios que constantemente ocurren

Trabajo con mucha gente joven y cuando te digo que me rodeo de gente joven, te hablo de chicos que podrían ser mis nietos. Es muy padre porque siempre estás aprendiendo cosas nuevas y eso te permite mantener una visión más fresca.

Otro punto muy importante de trabajar con gente joven es que ellos aprenden de tus vivencias y tú aprendes de ellos para bien, pues todos los días conoces algo nuevo.

