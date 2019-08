Barbie adoptará el look de los personajes de Star Wars

Todas hemos tenido una o varias muñecas Barbie, durante más de 50 años esta muñeca ha sido un ícono importante para todas las niñas del mundo. Barbie ha lanzado muchas muñecas inspiradas en distintas profesiones y oficios. ¿Quién no recuerda la Barbie doctora, veterinaria o maestra?

Además de ser parte de la diversión de muchas niñas, Barbie también ha incursionado en la moda ya que cada look se trata de un diseño con base en las tendencias.

Algunas de las muñecas Barbie han sido vestidas por diseñadores de líneas como Dior, Versace o Armani.

Por si fuera poco, la muñeca más famosa ha sacado figuras inspiradas en Frida Kahlo, la modelo curvy Ashley Graham así como el cantante David Bowie.

Y en esta ocasión, Mattel y Disney se han unido para lanzar a la venta tres muñecas Barbie inspiradas en la película “Star Was: A new hope”. La colección llamada Star Wars x Barbie cuenta con una muñeca de la princesa Leia, otra inspirada en personaje de R2-D2 y no podría faltar el villano, así que también hay una muñeca de Darth Vader.

De acuerdo con Barbie Mattel, Robert Best fue el diseñador de estas muñecas. Best platicó que para crear a la Barbie inspirada en R2-D2 añadió los colores característicos de este personaje como el azul que se encuentra en el pelo y maquillaje de la muñeca.

Mientras que para la barbie de la princesa Leia, el diseñador cuenta que para el peinado se agregaron trenzas así como volumen. Para el outfit se diseñó un vestido blanco con mangas tipo capa junto con un cinturón, collar y puños plateados en el corsé.

Finalmente, la Barbie Darth Vader usa botas largas, falda y capa en color negro; así como gafas de sol. Y para resaltar, algunos accesorios y labios rojos.

Las muñecas inspiradas en Star Wars estarán a la venta en noviembre a través de Amazon donde ya se pueden preordenar.

El costo de cada una es de 100 dólares: 1,969 pesos aproximadamente (cambio al día de hoy).

Ahora que ya las conoces, elije tu favorita y "que la fuerza te acompañe".