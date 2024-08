La joyería es parte esencial de nuestros looks. Pendientes, collares y brazaletes están entre las piezas favoritas. Hay una tendencia que sigue predominando y captando la atención de las amantes de la moda, la bisutería chunky. Este vocablo divertido hace referencia a una pieza grande y con volumen.

Esta vez vamos a hablar de los aretes chunky, cuya notoriedad comenzó el año pasado con el auge de los pendientes en forma de gota de Bottega Veneta. Aunque parezca una tendencia excesiva, la verdad es que no lo es. Este tipo de piezas no tiene como propósito saturar el rostro ni el look en general. Destaca como una joya ‘statement’, con una dosis de elegancia que eleva el look.

Aunque se encuentran en diferentes materiales y colores, actualmente los aretes chunky se suelen llevar en los tonos metálicos clásicos: los dorados lucen muy bonitos y elegantes; los plateados se ven futuristas y refrescantes.

Aretes chunky para elevar hasta el look más sencillo

La icónica gota

Empezamos con el diseño de gota (drop earrings), porque no aburre. Se sigue usando en dorado y en plateado, y puedes conseguir propuestas en marcas para todos los presupuestos. Si no utilizas pendientes excesivamente grandes, no te preocupes, porque los drop earrings se encuentran en diferentes tamaños. Este modelo es de la marca Lorenza, donde incluyen un diseño bicolor. Precio: $350 pesos.

Foto: Lorenza

Pendientes (realmente) XL

¿Por qué no cubrir toda la oreja con el encanto de una joya? Puedes lograrlo con este diseño de arete estilo ear cuff, con varios aros en tamaños desiguales que envuelven la oreja de arriba a abajo. Consideramos que es una buena idea cederles todo el protagonismo y evitar otros accesorios o llevarlos más pequeños. Estos pendientes XL están disponibles en Zara. Su precio es de $399 pesos.

Foto: Zara

Arete triple

Si deseas algo más delicado, puedes elegir aretes estilo arracada, doble o triple, con un poco de volumen. El tamaño puede ser mediano para que logre ese efecto que buscamos de lucir una pieza que destaque. Este diseño se puede incluir tanto en outfits clásicos y elegantes como modernos. Lo puedes hallar en Malandra, su precio es de $280.

Foto: Malandra Jewelry

Ear cuffs

De forma circular y con un volumen prominente, puedes llevar ear cuffs de diferentes tamaños en tu look, según tu estilo y tu gusto. Estos se pueden encontrar en la tienda Chabacano, tienen desde minis hasta jumbo, para que puedas jugar con las combinaciones. Revisa el precio en su web.

Foto: Chabacano

Con textura

Unos aretes chunky con textura van a llamar aún más la atención y se comienzan a usar muchísimo. Estos aros voluminosos forman parte de un pack de Bershka, que incluye un par en plateado y otro en dorado. Son medianos, pero llamativos. El pack cuesta $239 pesos.

Foto: Bershka

Aretes cuadrados

No todos tus aretes chunky tienen que tener formas circulares, también puedes elegir algunos con formas geométricas como cuadrados y triángulos. Estos, que parecen inspirados en eslabones de cadenas con relieve, nos parecen muy elegantes. En dorado, están disponibles en la tienda online de Mango. Precio: $469.

Foto: Mango

La marca Quererlo tiene gran variedad de modelos de aretes chunky y en este video muestra cómo llevarlos. La mezcla del dorado y el plateado es una tendencia que se mantiene muy fuerte en 2024 y aquí se refleja.

¿Ya tienes tus aretes chunky preferidos?, ¿cuál de estos diseños te gustó más?

