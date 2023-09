El otoño llegó y, con la nueva temporada, comienza a haber una renovación de diseños, colores y texturas en los looks, desde casuales hasta elegantes. Texturas menos frescas como la pana, el cuero, la lana y el terciopelo, entre otras, tienen un lugar especial en los clósets.

Ángela Aguilar recibe el otoño con un total look de pana, una tela que es reconocida por su tejido grueso y acanalado, y por su exquisita suavidad. Se suele llevar en prendas casuales como pantalones, camisas o sobrecamisas, y hasta blazers, además, también en accesorios como bolsas y gorras de béisbol.

Una de las prendas más emblemáticas en este tejido es el pantalón, aunque su origen se remonta a años atrás, en la moda tuvo un momento importante en los años 70, con siluetas de tiro alto y botas acampanadas. En los 90 y principios de los 2000 también se llevó, en modelos como pantalones a la cadera, de tiro alto y rectos o baggy.

La cantante de 19 años luce su total look incorporando la tendencia del crop top estilo brasier, una prenda sensual, cómoda y moderna.

El total look de pana de Ángela Aguilar

No es un secreto que Ángela Aguilar se ha convertido en un icono de estilo de las nuevas generaciones. Una de sus particularidades es que sabe llevar tanto prendas clásicas como de tendencia, de una manera elegante sin perder el toque jovial en sus looks.

En sus redes sociales, la intérprete de La Llorona publicó unas imágenes en la semana de estreno del otoño donde luce un total look de pana en color beige claro, las cuales acompañó solo con la significativa palabra: “Sonrisas”. Se trata de un conjunto casual de pantalón y camisa, que puede ser un gran aliado cuando el frío no es tan intenso.

El pantalón es de tiro alto, el cual acentúa la cintura y estiliza la silueta. Este corte de pantalón es el favorito de Ángela, al menos, así suele llevar sus jeans. Lo combina con una camisa a juego de mangas largas, botones marmoleados y puños que ella hace notables al doblarlos.

Ángela Aguilar lleva su total look de pana en color neutro con la camisa abierta. ¿La razón? Pensamos que es una manera de romper la monocromía añadiendo una tercera pieza: un top corto. Además, al incorporar esta prenda lencera, la hija de Pepe Aguilar impulsa una de las tendencias favoritas del momento, que no es otra que usar el top estilo brasier visible en el outfit.

Ella lo lleva en cómodo algodón con brillos. Mientras otras firmas impulsan la tendencia con tops de encaje, la marca de lujo Miu Miu, que goza del amor de las nuevas generaciones, ha puesto de moda esta prenda en suave algodón y en tonos básicos como el blanco.

Un total look como el de Ángela Aguilar también se podría vestir con la camisa abotonada en momentos de más frío, y lucir con chamarras y abrigos para un look con capas. Los neutros como el café, el gris, el crema y el caqui pueden hacer un lindo juego de colores minimalistas. Y si no eres de las mujeres que aman vestir conjuntos, puedes elegir unos lindos pantalones de pana para combinar con tus blusas favoritas en diferentes texturas.

Otras prendas de pana para otoño

Falda midi

Si te gustan las faldas, no dudes en probar una de pana de largo midi. Esta es de tiro medio y con abertura delantera. La puedes conseguir en Zara. Precio: $799 pesos.

Blazer

Si te gustaría incluir un acento boho y clásico a la vez, piensa en un blazer de pana en tono neutro. Dónde: Cider. Precio: $718 pesos.

Jumpsuit

Otra manera de llevar la tela de pana de pies a cabeza es con un jumpsuit. Esta prenda es de la tienda Mango. Precio: $1,899 pesos.

Total look

Un total look de pana con camisa de mangas cortas es otra opción, este de Shein viene con unos pants relajados. Precio: $564.

Si buscas un pantalón de pana, recuerda que en este año también se están llevando mucho los que son de estilo cargo, con muchos bolsillos exteriores.

