Ana Bárbara con vestido animal print, medias de red y botas largas

Ana Bárbara es una de las máximas representantes del regional mexicano, no por nada es considerada “La Reina grupera”. Pero no solo se debe a su música, sino a su buen sentido de la moda, y su look en donde combinó un vestido de animal print con medias de red y botas largas es la prueba.

En cada gala, premios o presentación a los que asiste, la cantante destaca por sus coloridos looks que combinan las tendencias más top de la moda y a los que suele añadir su toque personal, al estilo cowboy.

Y es que si alguien es máster en modernizar la tendencia “cowboy” esa es Ana Bárbara, pues en muchos de sus icónicos outfits combina el animal print, las chamarras con flequillos, sombreros y botas vaqueras.



Foto: Instagram @anabarbaramusic

Inspírate en el look de Ana Bárbara con animal print, medias de red y botas largas

Ana Bárbara se robó los suspiros de sus seguidores con un look arriesgado, en De Última te contamos cómo fue que la cantante combinó diferentes tendencias que tuvieron su boom en años pasados, pero en 2022 siguen más fuertes que nunca.

La intérprete de “Bandido” lució espectacular en un vestido con animal print, pero no fue el clásico naranja, sino uno con un toque diferente en color blanco con manchas negras que simulan la piel de un leopardo.



Foto: Instagram @anabarbaramusic

A su outfit de vestido con animal print, Ana Bárbara agregó unas medias de red que, aunque son características del estilo pin-up y rockero, fueron el complemento perfecto para dar un toque sensual y vanguardista al su look cowboy.

Por supuesto, a Ana Bárbara no le podrían faltar las botas altas. Y es que la Reina grupera es amante de este tipo de calzado que recubre la pierna hasta la rodilla. En ocasiones las suele llevar con diferentes texturas (mate o brillante), con tacón alto y punta picuda.

Por sí solo el outfit de animal print, medias de red y botas largas ya podría ser muy llamativo, por lo que la cantante optó por llevar un maquillaje discreto y un par de aretes con brillantes en tono plateado que resultaron un acierto total para balancear su estilo.



Foto: Instagram @anabarbaramusic

Ana Bárbara es experta en llevar el animal print con medias de red

La cantante mexicana es amante de las prendas con animal print y nos ha demostrado tener buen ojo para combinar esta tendencia, la cual se adapta a cualquier tipo de look y ocasión, sin dejar de hacerte lucir glamurosa.

Como muestra de su versatilidad, Ana Bárbara llevó en otra ocasión el animal print a manera de “layering”, es decir, en capas con otras prendas, como cuando vistió una camisa debajo de un vestido de piel y medias de red, aunque para este look más formal agregó unos tacones negros.



Foto: Instagram @anabarbaramusic

¿Y qué decir de este look fresco para la temporada? La Reina grupera derrochó sensualidad con un vestido sencillo en animal print combinado con unos tacones y un peinado recogido que lo hace perfecto para una salida, un cóctel o una cita de noche.



Foto: Instagram @anabarbaramusic

Sin duda, para looks atrevidos y bien combinados los de Ana Bárbara, los cuales se pueden convertir en la inspiración que necesitabas para salir de tu zona de confort y experimentar con la tendencia del animal print. Te sorprenderá conocer las diferentes maneras en que puedes llevarla.

