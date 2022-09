Alimentos que te ayudarán a tener una piel radiante

Tener una piel sana y bella no solo se logra con el uso de cremas o protector solar, es cierto que son grandes aliados, pero para tener un mejor resultado es indispensable que consumas ciertos alimentos ricos en nutrientes, de esta manera tendrás una piel joven, tersa y radiante. Nutriólogos te dicen cuáles consumir y evitar, y destacan la importancia de tomar agua.

Además de lucir espectacular por fuera, otra de las grandes ventajas de tener una alimentación más balanceada es que tu cuerpo te lo agradecerá, ya que gozarás de mejor salud. Recuerda que todo inicia por dentro, simplemente el exterior será un reflejo de cómo cuidas y estás por dentro.



Foto: Pexels

“Sin duda, sí es posible tener una piel bella a través de la comida. Lo primero y más importante es que evites alimentos procesados, ricos en azúcar y harinas refinadas, porque oxidan la piel, generan muchas arrugas y la aparición de celulitis.

“No vamos a satanizar los alimentos, si hoy ingieres comida chatarra no dañará tu salud mañana, el problema es si diariamente lo haces. Tenemos tanta variedad de ingredientes que son deliciosos, económicos y fáciles de conseguir, el problema es que no sabemos cuáles son”, indicó la nutrióloga Paulina Cedillo Fernández.



Cambia tus hábitos

Es necesario que seas consciente de que debes modificar tu dieta diaria, tienes que basarte en el Plato del buen comer, que incluye frutas y verduras, carnes y leguminosas, así como cereales.

“Qué pasa cuando partimos una manzana y la dejamos al aire libre, rápidamente se oxida, cambia de color a café y se arruga, lo mismo pasa con nuestra piel si no la cuidamos. Para evitarlo debemos consumir antioxidantes, así nos protegerán de los daños que causan los radicales libres.

“Las vitaminas A, B, C y E son ricas en antioxidantes, evitarán el rápido envejecimiento, la presencia de manchas, harán que las heridas cicatricen rápidamente y reducirán el daño que provocan los rayos UV, entre otras ventajas”, afirmó el nutriólogo Hugo Pagola.

Alimentos ricos en vitaminas A son espinacas, hígado, zanahorias, brócoli y mango; mientras que la vitamina C, que además sirve para la producción de colágeno y evita la presencia de arrugas, se encuentra principalmente en las frutas cítricas, ya sea naranja, limón, guayaba, kiwi, piña y papaya.



Foto: Pexels

“La vitamina A también ayuda a evitar el daño celular y está muy presente en los betacarotenos, que son alimentos de gran color, como son pimientos, zanahorias, papayas, betabel y jitomate, entre otros.

“También es fundamental que te hidrates bien, por años nos han dicho que debemos tomar dos litros de agua al día, pero lo cierto es que ese líquido se debe calcular conforme a tu peso, altura y actividad diaria, no hay que generalizar”, reconoció Cedillo.

Busca un balance

El tener malos hábitos no solo te hará subir de peso, presentar enfermedades y quizá tener mal humor, también te hará lucir mayor. Lamentablemente son pocas las personas que saben qué alimentos les aportan nutrientes.

“No podemos olvidar a la vitamina E, que está en los frutos secos como nueces, almendras, avellanas, pistaches, cacahuates, aguacate y arándanos. Existe un gran mito que consumir ciertos alimentos me causa acné y eso no es así, quizá podría inflamar el grano, pero no lo ocasiona.

“Recuerda que tienes que hidratarte, pero el mejor aliado es el agua natural, hay quienes dicen: 'pero sí me hidrato, tomo mucho café o refresco', eso no es lo ideal. Evita las bebidas azucaradas y con calorías vacías”, enfatizó Pagola.



Foto: Pexels

Asimismo, el nutriólogo mencionó que todo es un conjunto, ya que si comes balanceado, pero no haces ejercicio, no duermes bien y no te hidratas, entonces no tendrás una piel radiante.

“Hay personas que están sometidas a un estrés constante, pero eso aumenta los radicales libres y, por lo tanto, fomenta el envejecimiento prematuro. Si quieres lucir espectacular, cuida todos los factores de tu vida.

“Otra opción para cuidar tu piel son las mascarillas, pero no es al misma absorción a si comes el alimento, sin duda, es más recomendable que lo ingieras, porque con la mascarilla te sentirás bien momentáneamente y en una zona en particular”, añadió Pagola.

Por otra parte, al tener una dieta rica en fibra, otra de las ventajas es que ayudarás a tu aparato digestivo, así eliminarás todas las toxinas de tu cuerpo, de lo contrario no será lo óptimo para tu piel.

“En México tenemos la gran dicha de encontrar varios mercados, que venden infinidad de frutas y verduras. El consumir alimentos de temporada nos ayuda al cuerpo, son más económicas y podemos tener más versatilidad al cocinar.

“Erróneamente la gente cree que comer sano es carísimo, es cierto que hay productos para todos los presupuestos, pero ya mencionamos algunos alimentos que puedes ingerir, que son de fácil acceso y a buen precio, no siempre tienes que comer los frutos rojos, que son más elevados de precio, ya vimos que hay otras opciones nutritivas y ricas”, puntualizó Cedillo.



Foto: Pexels

Por su parte, Pagola enfatiza que la gente le teme a la tortilla, asegurando que comerla los subirá de peso, sin embargo, el experto reconoce que la tortilla no es mala, al contrario. El problema es cómo la consumimos y con qué la acompañamos.

“Hay personas que me dicen que la tortilla engorda mucho, pero cuando le pido que me diga cómo es una comida normal en su vida me mencionan que es con arroz, frijoles, refresco y varias tortillas, lo malo es la combinación y el exceso”, indicó el nutriólogo.



Consejos extra

“Sigue la regla del 80 - 20, que el 80% de tu alimentación sea balanceado y saludable, mientras el 20% te puedes dar un gustito, por ejemplo, un postre”, nutrióloga Paulina Cedillo Fernández.

“Otros enemigos para tener una piel bella son el abuso de alcohol, comida chatarra, azúcares, carbohidratos, no los consumas en exceso y si puedes evitarlos, mejor”, nutriólogo Hugo Pagola.

