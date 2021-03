No podemos ignorar lo que pasa afuera, pues la primavera y los días de sol llegaron para quedarse y al menos de aquí hasta que la tierra gire y traiga el otoño de vuelta; el sol, el aire y las prendas más frescas serán parte fundamental de nuestros look para vernos on fire todos los días.

Las faldas, los mini short y hasta los conjuntos de tela más liviana puede que sea todo lo que necesitamos, pero hay opciones en el armario que pueden ayudarte a cuidar tu piel de los rayos UV mientras mantienes tu estilo en su punto más alto y esa prenda son los vestidos largos.

Los vestidos largos son una de las piezas más top para la primavera pues hay tantos estilos que seguro encuentras el vestido perfecto para ti. Estas prendas puedes llevarlas con botas, sandalias, sneakers y hasta stilettos. Así que nosotras desde De Última te mostraremos los modelos en los que debes invertir.

No importa si estos vestidos son de retail o second hand, pues al final del día les darás tu estilo al portarlos.



Foto: Pexels

Leer también: ¿Qué es mejor para lavar tu cara, el agua caliente o el agua fría? Aquí la respuesta



Lencero

Estos vestidos largos son todo un acierto cuando los llevas al máximo nivel. Los vestidos lenceros los puedes ocupar con sandalias de tiras altas, sneakers de siluetas más formales y si quieres que estos sean más top puedes agregar una camiseta blanca en la parte de abajo para que funcione como un look más de día.



Foto: Zara

Totalmente minimalista

Ahora que los colores más vivos han comenzado a salir de todas partes debemos llevarlos al máximo nivel en los vestidos largos. Sabemos que estas prendas muchas veces pueden venir totalmente descubiertas pero puedes agregar una chamarra de mezclilla blanca pase a ser un outfit de color block sin tanto problema.



Foto: Zara

Estampado floral

No es nada novedoso que los estampados más florales sean una de las tendencias más hot en esta temporada que los prints más vibrantes atacan el armario. Sea el color que sea, las flores se ven bien con todo el calzado y todas las siluetas, pero te aconsejamos que apuestes por telas plisadas que den movimiento a tu look.



Foto: Shein

Leer también: Cómo combinar zapatos con jeans que ya tienes en tu armario

Mangas abullonadas

Estas mangas siguen siendo una tendencia que se resiste a desaparecer de nuestros armarios y son uno de los aditamentos más top para cualquier vestido, ya que dan volumen a las chicas más delgadas. No importa que estas sean con perlas o aplicaciones de fantasía, los vestidos largos con estas mangas son una de las prendas en las que debes invertir esta temporada.



Foto: Mango

100% deportivo

Si pensabas que los looks deportivos y los vestidos largos no se llevaban, aquí tenemos la viva muestra de que sí es posible que estas dos tendencias hagan el match perfecto para crear outfits totalmente creativos. Apuesta por sneakers de formas más llamativas para que no dejes caer tu estilo.



Foto: Bershka