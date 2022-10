Alerta tendencia: El auge de las bolsas en textura de peluche

Las bolsas son piezas infaltables en nuestro armario. Además de utilitarios, porque guardan las cosas que necesitamos llevar al lugar donde vayamos, también tienen la magia de elevar el estilo de nuestros looks con sus diseños.

En esta oportunidad hablaremos de un estilo que no pasará desapercibido, porque tiene un toque de excentricidad y otro poco de ternura que nos encanta. Se trata de las bolsas con texturas suaves como la de peluche o borreguito. Estos materiales invaden este complemento en el otoño de 2022 y tú puedes incorporarlos a tus looks, en diferentes colores, porque las marcas no se apegaron solo a los clásicos o a los otoñales, también hay tonos más vivos.

En De Última reunimos algunos bolsos con este tipo de texturas llenos de personalidad y en tendencia, entre los que destacan los de tipo bandolera, con asas de cadena.



Del ingenio de Jacquemus

Si quieres invertir en un modelo soñado de grandes de la moda, puedes darle una mirada al modelo Le Bambideau de Jacquemus, con el que nos sorprendió en su colección para el otoño de este año. Su estilo “cozy” se despliega también en el asa y viene en diferentes colores llamativos como azul celeste, verde y rosa intenso, también en neutros como el negro, el marrón y el crema.



Foto: Jacquemus



Coach con “C” de cozy

Una de las firmas que atrae la atención de las adictas a las bolsas también nos muestra esta tendencia en modelos de bandoleras, en tonos otoñales como verde y morado. La Tabby Pillow es bastante versátil, gracias a su asa peluda removible, al igual que la larga correa de cuero a tono.



Foto: Instagram @coach



Con el sello del osito

La firma española Tous nos trae toda una propuesta renovada para esta temporada, entre ella encontramos las bandoleras de colores nada tímidos de su colección Empire Fur, de borreguito sintético, con una mezcla de detalles únicos, como los nudos y las cadenas. Además, nos encanta que tiene una correa con toque sport, que ha encantado a muchas amantes de las crossbody



Foto: Tous

La de buen precio

Bershka tiene un par de bolsas con efecto pelo que son buenísimas para sumarnos a la tendencia sin invertir mucho de nuestro presupuesto. Este modelo tiene un color neutro y otoñal, con cadena plata, que se puede llevar con outfits en clave casual. Cuesta solo 399 pesos.



Foto: Bershka



Con el colorido de Desigual

Para aquellas que adoran llevar complementos coloridos y llamativos, la propuesta de Desigual es una magnífica opción. Esta bandolera tipo bucket nos pareció muy girly por su forma y tamaño, pero también ofrecen un modelo de maxi shopper con este diseño de pelo sintético de borreguito multicolor.



Foto: Desigual

