¡Alerta tendencia! Cómo llevar la falda larga de mezclilla

La falda de mezclilla dice “presente” en invierno y lo hará también en primavera. Después del triunfo que tuvo en su versión más corta en 2022 y que, seguramente, volverá a tener en verano, la falda de mezclilla asciende hacia el top de las tendencias en cortes midi y largo.

Algunos de los modelos que resaltan es el de la maxi falda de mezclilla en corte recto, o tubo, con abertura en el medio; otras de caída fluida con parches y las que tienen un azul un tanto deslavado que está inspirado en los noventa, época que ha cautivado a las generaciones más jóvenes con su estética y que, bajo el popular nombre de Y2K, promete quedarse larguísimo rato en la moda actual.

Con la llegada del otoño, comenzaron los titulares en las revistas de moda que exaltaban los looks de las hermanas Hadid usando faldas de mezclilla largas, con botas altas afines a la temporada. De nuestro lado, María León y Danna Paola son algunas de las celebs que han compartido outfits recientes con este estilo de faldas denim. Danna Paola llevó un modelo con contraste de colores con pacthwork y le añadió un cinturón negro, mientras que María León lució un modelo con protagónico tiro alto.



Foto: Instagram @sargentoleon

En pasarelas de primavera-verano 2023 de firmas como Blumarine —la más fiel a la tendencia Y2K—, Diesel, Ganni y Givenchy se pudieron ver faldas de mezclilla que pasaban las rodillas, así que esta prenda se podrá seguir usando por más tiempo. En las grandes tiendas que marcan tendencia a precios asequibles, como Mango, Stradivarius y Zara, se pueden conseguir algunos diseños.

Bella Hadid desfila una falda de la colección primavera-verano de Diesel, es de corte midi y se acomoda sobre las caderas, aunque no luce muy bajita. El deslavado con tenue tono café se llevó en los años 2000.



Foto: Instagram @givenchy

En el desfile de Burberry de la misma temporada destacó este modelo de maxi falda con cintura alta que acentua la silueta.



Foto: Especial

¿Falda larga de mezclilla? Sí

Este es el mejor momento para llevar las faldas largas de tiro alto con crop tops de manga larga y una chaqueta con personalidad. Las amantes de la estética dosmilera pueden vestirla en su versión de cintura un poco más baja. En los días más fríos se puede crear un outfit de maxi falda + suéter de cuello alto. Con la llegada de la primavera, solo basta con variar los tops y añadir las sandalias del momento, seguramente, se podrá llevar también con suecos.

Además del azul, del claro al oscuro, pasando por el acentuado deslavado, también se luce la falda en denim de color negro. En cuanto al calzado, justo ahora prueba con botas vaqueras o con zapatos de tacón destalonado.



Falda cargo

Si te convertiste en fanática de los bolsillos externos, puedes llevar una falda larga con ellos. Crea looks desenfadados con este modelo, siempre cuidando que aporte el volumen necesario y no de más. Para crear el famoso denim total look, puedes probar con un diseño como este de Pull & Bear.



Foto: Especial



En azul clásico

Una falda de mezclilla en azul oscuro te ayudará a crear muchas combinaciones adecuadas a diferentes ocasiones. Con camisas satinadas o tops de encajes puedes lucir muy glamourosa. También puedes combinarla con tops básicos de algodón, desde tank top hasta playera, y sumar una chamarra corta que exprese tu personalidad. Una como esta, con botas vaqueras te quedará linda por su abertura al frente. Es de Stradivarius.



Foto: Especial



Deslavada y deshilachada

La apuesta más reciente de Mango en este tipo de prendas es deslavada y deshilada. Nos encanta porque se pueden crear outfits bohemios y fashionistas. Las faldas de mezclilla más largas tienen un encanto que puede estilizar a la mayoría, puedes llevarlas con calzado con tacón para acentuar este efecto.



Foto: Especial

