Alerta tendencia: así llevaremos los mocasines esta temporada

Los mocasines son un calzado que ha reinado en las tendencias, ya que son los clásicos zapatos que brindan comodidad, además de aportar elegancia y sofisticación a cualquier look.

Los expertos en la materia ya habían manifestado que los mocasines iban a triunfar en el street style del 2022, ya que desde las pasarelas vimos desfilar estos zapatos como el acompañante perfecto para combinar un look ganador.

Si buscas invertir en unos zapatos atemporales y que le puedas dar uso todo el año, unos mocasines son una excelente alternativa, pues estos suelen adaptarse a cualquier estilo, mientras le añaden ese toque elegante pero chic a tu look.



Foto: Pinterest

A continuación te decimos cómo se van a llevar unos mocasines esta temporada, para que tomes nota de las prendas que serán tus mejores aliadas a la hora de armar un look con este calzado.



Minifalda con calcetas

Combinar una minifalda con unos mocasines nos remonta a la moda más icónica de los años 90, en donde este dúo era una tendencia que conquistó y lo sigue haciendo en la actualidad, pues recientemente Lily Collins nos confirmó que este trend está de regreso, solo necesitas agregar unas calcetas a tu look y estarás lista para triunfar.



Foto: Pinterest / Instagram @lilyjcollins



Vestidos y faldas midi

Agregar dos clásicos del clóset puede ser una excelente alternativa a la hora de armar un look ganador, pues en primavera los vestidos midi son un infalible que te va a salvar de cualquier emergencia de moda y si quieres agregarle un twist sofisticado, complementar con unos mocasines delicados hará que no pases desapercibida.

Y si quieres llevar un look elegante a la oficina y solo tienes una falda midi en tu guardarropa, no te preocupes, pues esta prenda también es una opción para lucir más elegante que nunca.



Foto: Pinterest



Jeans

Como lo mencionamos antes, los mocasines forman parte del calzado favorito de las fashionistas de corazón al ser un zapato camaleónico que se adapta a cualquier look, por lo que no tendrás excusas para no tener más de un par en tu clóset.

Para armar un look relajado, los jeans son nuestra primera opción y al concluir con unos mocasines obtendrás la fórmula maestra para lucir espectacular. Agrega una t-shirt básica para un look despreocupado y un blazer para un look sofisticado.



Foto: Pinterest



Traje sastre

Lo dijeron los expertos de moda, que los traje sastre reinarán esta temporada y lo hemos confirmado al ver cada vez más estos conjuntos como una apuesta ganadora para lucir más elegante y sexy que nunca.

Y sí aún tenías dudas, recientemente Dua Lipa lo confirmó al posar con un traje tipo sastre color beige que nos enamoró de inmediato y claro que los zapatos elegidos para llevar este look fueron unos mocasines.



Foto: Instagram @voguemagazine /Pinterest



Suéter oversize

La tendencia oversize llegó para quedarse y en primavera también estará más que presente, por lo que si quieres un look original y muy cómodo, esta temporada y los próximos meses, combinar un suéter XL y unos mocasines, te hará lucir como una diva.



Foto: Pinterest



Plus: Añade colores

Los mocasines se llevan de colores en primavera. Sumarle unos zapatos coloridos a tu look será un twist divertido que le dará frescura y un toque jovial a tu estilo, además de marcar tendencia.



Foto: Pinterest

Los colores plateado, dorado, blanco y rosa son los tonos que van a reinar esta temporada, pero agregar un color con más personalidad como un verde también está permitido.

