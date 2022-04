Alerta tendencia: Así llevaremos el chaleco en esta temporada

Ya tenemos varios meses desde que guardamos nuestros chalecos acolchados que nos resguardan del frío y que seguramente sacaremos en los próximos meses en temporada de lluvia. Quizá el calor que ya se hace sentir en estos meses nos impide usar esos y también los de punto gruesos y cerrados, pero en primavera hay lugar para esta prenda que es capaz de elevar cualquier look.

Recientemente hemos visto a celebridades y en tiendas darle cierto protagonismo a los chalecos, y pareciera que hay un modelo para todos los estilos, así que sí, es tendencia. Se puede llevar el chaleco sastre sin camisa o blusa debajo (aunque no la excluye), en colores más vivos que nunca, en texturas frescas como el lino, y largos y cortísimos por igual.



Chaleco largo de lino para las más clásicas

Conseguir esta pieza en texturas frescas como el lino te pondrán a tono con la temporada y exaltará tu lado más clásico, sobre todo si eliges una pieza en tonos neutros como el blanco o el beige. Puede ser largo o corto y hay modelos con cinturón para mejor ajuste y definir silueta.



Foto: Mango



El cropped reina en la temporada

Sabemos que las piezas cropped están reinando en primavera, tops, blusas, chaquetas y más…, pues en ese “más” se encuentran los chalecos, que se pueden lucir muy cortos y sin otra pieza que el bra. El chaleco sastre (o con corte masculino) es uno de los favoritos de la temporada, aquí vemos a la conductora Cynthia Rodríguez lucir uno que viene en conjunto, en color vibrante como naranja.



Foto: Instagram @cynoficial



El denim no puede faltar

Si ya tenemos la chaqueta, ahora vamos a querer el chaleco. Esta pieza en denim puede ser sumamente combinable, para looks más relajados pero también muy chic. El modelo corto puede verse muy lindo y aportar un aire jovial.



Foto: Zara



Colores, el mandamiento de primavera

La ropa colorida es la máxima tendencia de la primavera de 2022 y nos atreveríamos a decir que de casi todo el año, porque queremos alegría en nuestra vida y en nuestros armarios. El chaleco puede ser una de las piezas más coloridas de un outfit para apostar por el color block. Verde, azul rey, fucsia, rojo, naranja son algunos de los tonos que puedes elegir para esta pieza. Como ya vimos el naranja en su versión más corta, te presentamos esta propuesta larga en azul.



Foto: Stradivarius



Un poco acolchado y con print de temporada

No llega a ser puffer, así que este acolchado (o guateado) no te hará sufrir con el calor. Esta textura es otra de las propuestas que hemos visto en tiendas y que podría enamorar a más de una. Si el chaleco tiene un estampado o detalle bonito que afirme tu estilo sumará aún más puntos a tu look. Puedes llevarlo para un look informal con bralette o un top básico manga corta, incluso una sencilla playera de algodón.



Foto: Zara



Crochet para las más bohemias

El crochet suele ser una de las texturas que vemos mucho apenas llega la primavera, si te gusta este tejido, prueba con un chaleco de crochet con tus colores favoritos.



Foto: Bershka



En punto y rombos al estilo preppy

Un chaleco cerrado y de punto quizá pueda parecer sofocante, pero hay algunas tiendas que ofrecen tejidos más ligeros. Este print clásico se usará también en otoño y en ese momento podrás seguirlo llevando con tops manga larga. Ahora llévalo solo o con una linda blusa de textura fresca, si es así, podrás quitarte el chaleco cuando quieras.



Foto: HM

