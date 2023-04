En nuestro día a día vestimos, con frecuencia, pantalones, vestidos, shorts y faldas. El jumpsuit se podría catalogar como una prenda ocasional, pero que nos hace deslumbrar cada vez que la usamos. Su practicidad es innegable porque nos ahorra tiempo al elegir con qué combinarla, pues bastará buscar los mejores zapatos y algunos accesorios para quedar listas.

Esta pieza se luce con variaciones en texturas, escotes y colores en las diferentes temporadas. En esta primavera puede llevarse en clave casual: de mezclilla, con estampado de flores y geométrico, de escotes asimétricos y en colores vibrantes. La tendencia cargo que se ve en pantalones y vestidos también se comienza a trasladar a los jumpsuits en tiendas como Zara, con su particular corte holgado y estilo relajado.

En looks playeros también se presenta como una gran alternativa, en telas frescas; de tonos neutros, terrosos y vibrantes; y con escotes muy descubiertos: asimétrico, strapless y halter.

5 jumpsuits para vestir en primavera y verano

Jumpsuit cargo

Los pantalones cargo y parachute se robaron el corazón de las más fashionistas el año pasado. Luego llegaron las faldas cargo repletas de bolsillos externos que caracterizan a estos modelos. En primavera se suma una prenda más y esta es el jumpsuit. En Zara se pueden conseguir varios modelos. Este asimétrico tiene un sutil ajuste en la cintura y bolsillos discretos. Precio: $1,199 pesos.

Enterizo en lino colorido

El lino es una de las telas favoritas para vestir en primavera y verano, porque es muy fresca y elegante. Además de las prendas en tonos neutros como blanco, beige y negro, este año vemos más piezas de lino con color. Los jumpsuits de lino también se pueden llevar en tonos vibrantes, como este diseño de Mango en hot pink, de escote cruzado y con cinturón a juego, que hasta se puede llevar a la oficina. Está disponible en tallas de la XS a la 4XL. Precio: $1,899 pesos.

Jumpsuit con encanto denim

La fiebre por el denim no para. Además de los clásicos jeans, se lleva en chamarras, faldas y vestidos. Si esta temporada te has declarado amante de la mezclilla, no dudes en incorporar un jumpsuit denim en tus looks. Lucir un total denim en tendencia nunca había sido más fácil. Este se puede conseguir en Stradivarius. Precio: $1,299 pesos.

El más corto: romper

Para las chicas que aman vestir prendas cortas aprovechando el clima caluroso de algunos días y destinos, pues nada mejor que un “mini” jumpsuit —llamado correctamente “romper”—. Pueden elegirlos en texturas fluidas, pero también un poco ajustados. Este de escote strapless es de Bershka. Si eliges un estilo así, puedes jugar con sacos y chamarras oversize o caftanes. Precio: $799 pesos.

El jumpsuit de flores no puede faltar

No podía faltar en primavera un diseño con bonitas flores, ideal tanto para ir a desayunar con tus amigas o dar un paseo de fin de semana, pero también para empacar en la maleta cuando vayas a la playa. Este jumpsuit de textura fluida con escote asimétrico tiene un lindo volante en la zona del busto. Es de Mango. Precio: $1,899 pesos.

