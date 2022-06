Los vestidos son de las prendas más femeninas que pueden existir en el clóset de una mujer. Si es recomendable tener siempre uno negro -larga vida al little black dress- para lograr múltiples combinaciones, durante el verano el blanco no puede faltar.

Este color impoluto no solo viste a las novias esta temporada, sino también a mujeres que desean lucir una pieza romántica, fresca, casual o elegante, ideal para días calurosos y looks playeros. En 2022 los detalles cut out se apropian de las tendencias y en esta pieza no será la excepción. Abundan los vestidos blancos clásicos en crochet y con bordados perforados. El escote en la espalda y las mangas con volumen se imponen en varios modelos. El tono no solo es blanco puro, también los hay en blanco roto.

En De Última hicimos una selección de vestidos blancos que puedes conseguir en 750 pesos o menos.



Camisero

El vestido camisero es uno de los favoritos de la temporada estival, porque nos permite vernos muy bien y además sentirnos frescas. Puedes elegir el camisero más clásico, con botones al frente y en corte midi, un poco holgado para ajustarlo con un cinturón. También puedes optar por modelos renovados como este que tiene detalle de lazada en la parte delantera. Puedes llevarlo con sandalias coloridas, pero también con cuñas de yute o zuecos en tonos neutros.



Foto: Stradivarius

Dónde: Stradivarius

Cuánto cuesta: 749 pesos



Bordado

Como dijimos al inicio, el bordado perforado suele estar presente en prendas blancas para lucir en verano. Es un detalle hermoso que puede aportar un toque muy femenino propio del estilo romántico. Esta pieza lleva la falda bordada, mientras que la parte superior es lisa, lo que es perfecto para jugar con accesorios como collares y aretes un poco más llamativos. Puedes escoger modelos con espacios más pequeños de este bordado y de igual manera destacará.



Foto: Zara

Dónde: Zara

Cuánto cuesta: 749 pesos



Strapless

No hay mejor momento para lucir blusas y vestidos strapless que el verano. Así que podemos dejarnos cautivar por un vestido blanco que deje nuestros hombros al descubierto para expresar nuestra sensualidad. Este sería ideal para una celebración incluso de noche, se puede llevar con una ligera pashmina o chaqueta elegante para looks formales, pero también con una biker jacket para lograr algo más ecléctico. El fruncido es un trend del momento que ayuda a definir la silueta.



Foto: Bershka

Dónde: Bershka

Cuánto cuesta: 599 pesos

Cut out

Puedes encontrar vestidos blancos con detalle cut out mini y midi; holgados y ceñidos. Si te gusta estar a la moda y quieres llevar un vestido tan clásico como el blanco, pero salpicado por las tendencias, el cut out es la mejor elección. Este es un modelo juvenil que puede quedar muy lindo con sandalias coloridas con tacón para un paseo de fin de semana y también será ideal para llevar en la maleta en el próximo viaje a la playa.



Foto: Pull & Bear

Dónde: Pull & Bear

Cuánto cuesta: 749 pesos



Paneles

El vestido de paneles en tono blanco es otro diseño atemporal que nos hace lucir muy femeninas. Puedes conseguirlo midi o largo, solo debes fijarte si te favorecen los cortes holgados y sin estructura, o si deberías optar por un modelo con ajuste en cintura como este. El escote en la espalda es muy sensual.



Foto: Shein

Dónde: Shein

Cuánto cuesta: 426 pesos



Canalé

Uno de los diseños que más hemos visto en tiendas es el vestido canalé, una manera de llevar las prendas de punto más ligeras. El vestido rib sin mangas se está robando toda la atención con su silueta columna y textura acanalada. Elegimos este porque lleva otro trend del momento que eleva el modelo blanco, se trata de sus delicados volantes en las mangas.



Foto: Zara

Dónde: Zara

Cuánto cuesta: 599 pesos



Crochet

El crochet es infaltable entre las prendas del verano. Si bien abundan las piezas con mucho colorido, el blanco también ocupa un lugar especial, y no solo en vestidos, sino también en faldas, shorts, tops y pantalones. Este modelo nos traslada a una celebración especial en la playa y no podemos dejar de imaginarlo con accesorios dorados.



Foto: H&M

Dónde: H&M

Cuánto cuesta: 699 pesos

