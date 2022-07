La mayoría saboreamos una taza de café por las mañanas, no solo para disfrutar en nuestro paladar, sino también para sentir una dosis de energía extra para comenzar el día. Este producto de la naturaleza también es empleado en la cosmética para “despertar” nuestra mirada.

Quienes son amantes de los remedios caseros seguramente han aplicado alguna vez una infusión de café o un poco de la borra del café sobre la piel que rodea los ojos, con el fin de deshacerse de bolsas y ojeras. Es que la cafeína tiene ese beneficio: desinflama las bolsas, atenúa las ojeras y revitaliza la piel, devolviendo la vitalidad a unos ojos cansados.

Por esto, es común encontrarla entre los ingredientes de productos beauty para tratar la delicada zona de los ojos. Aquí reunimos cremas para contorno de ojos, sérums, correctores y parches que incluyen la cafeína entre sus principios activos.



Foto: Pexels



Cremas para el contorno de ojos

Energía con ginseng y cafeína

Refreshing Eye Cream On-The-Go, de la línea GinZing de Origins, tiene entre sus ingredientes principales cafeína extraída de granos de café que, junto al ginseng, aporta un impulso de energía a las células de la piel para una mirada más despierta. Da luminosidad al área de los ojos, ayuda a reducir hinchazón, ojeras y bolsas debajo de los ojos. Contiene también vitamina C y niacinamida.

Dónde: origins.com.mx

Precio: 530 pesos



Foto: Originis



Para las líneas de expresión: cafeína y melatonina

Este producto está elaborado para atenuar líneas de expresión y arrugas, mientras que ayuda a descongestionar el área del contorno de ojos con su aplicador. ISDIN destaca la melatonina y la cafeína como ingredientes principales de Vital Eyes y afirman que estimulan las defensas antioxidantes de la piel.

Dónde: walmart.com.mx

Precio: 792.97



Foto: Isdin



Sérums

Hidratación con ácido hialurónico

En la línea Minéral 89 de Vichy podemos encontrar un sérum para los ojos que va a combatir las huellas de fatiga en el área. Contiene agua termal Vichy, ácido hialurónico que, como es sabido, es un gran hidratante por excelencia, y cafeína para combatir los signos de una mirada cansada. “Repara, fortifica y reaviva el contorno de los ojos”, es la promesa de este frasquito. Además reduce ojeras y alisa líneas de expresión.



Dónde: Liverpool

Precio: 575 pesos



Foto: Vichy

Gran concentración de cafeína

The Ordinary tiene un sérum a muy buen precio cuyo ingredientes estrella es la cafeína (5%), que se suma a una forma purificada de glucósido de galato de epigalocatequina (EGCG) proveniente de hojas de té verde, según detalla la empresa. Ayudará a combatir las bolsas debajo de los ojos y las ojeras. En algunas reseñas de usuarios recomiendan aplicar adicionalmente algún producto que hidrate la zona.

Dónde: Sephora

Precio: 215 pesos



Foto: Sephora



Correctores

Maquillaje de lujo anticansancio

La firma Dior tiene un corrector de rostro y cuerpo de alta cobertura con cafeína, para lograr un efecto anticansancio que refresca la mirada. Aseguran que con una sola aplicación oculta imperfecciones como ojeras y rojeces en el rostro.

Dónde: Sephora

Precio: 660 pesos



Foto: Sephora



Acabado natural con vitamina C y cafeína

Even Better All-Over Concealer + Eraser, de Clinique, es un corrector que puede ser parte del maquillaje mientras humecta y trabaja para mejorar el aspecto de la piel. Reduce la hinchazón, las ojeras, las líneas de expresión. La cafeína es la encargada de vigorizar la piel y ayudar a lucir una mirada menos cansada. También contiene vitamina C y ácido hialurónico. Es de cobertura media y brinda un acabado natural.

Dónde: clinique.com.mx

Precio: 549 pesos



Foto: Clinique



Parches

Refrescante con pepino

En varios productos para el cuidado de la piel del área de los ojos de Peter Thomas Roth incluyen la cafeína como ingrediente activo: “ayuda a tonificar, acondicionar y reafirmar la apariencia de la piel”, explican en su web. Así que no puede faltar en estos parches donde reina el pepino para refrescar la mirada. La cafeína, junto con el árnica, ayuda a suavizar las ojeras. También tienen ácido hialurónico, glicerina y colágeno hidrolizado, para rejuvenecer la piel.

Dónde: Liverpool

Precio: 899 pesos



Foto: Peter Thomas Roth

