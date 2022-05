Sí, es cierto que en primavera y verano el crochet toma un puesto especial en tiendas y clósets. Así que este año no es la excepción y ya tenemos semanas viendo piezas preciosas con este tejido, con mucho colorido o en tonos blanco y beige.

Los trajes de baño son los favoritos de las chicas con estilo boho. Los tops y bolsos son las prendas que ya reconocemos como un clásico infaltable. Pero, el reinado indiscutible en 2022 lo tienen los pantalones, que triunfan esta temporada en las tendencias.



Foto: Instagram @dannapaola / Bershka

Hay una pieza de crochet para tu estilo y aquí te damos opciones para elegir.



Shorts

Los shorts se llevan muy cortos y de tiro medio, con colores neutros como negro o blanco, pero con toques excesivos de color que nos encantan. No pueden faltar los de florecitas. Para ir a la playa son ideales, pero también para un paseo de fin de semana con una camisa oversize en textura fresca.



Foto: Mango



Pantalones

Ya lo dijimos, los pantalones son la pieza que sorprende esta temporada, por lo general con una forma acampanada muy sutil. Puedes llevarlos unicolor o con variedad de colores. También hay conjuntos, si te gustan.



Foto: Bershka



Tops

Para los tops no hay reglas. Hay una gran variedad que nos entrega modelos en un solo tono o con lindas flores o rayas. Hemos visto a Chiara Ferragni y a Danna Paola posar recientemente con una pieza de estas. Nos invitan no solo a llevarla con looks playeros, sino con jeans y faldas para llevar outfits relajados y chic en otros escenarios.



Fotos: Desigual / Aerie

Bolsos

Los bolsos de crochet son los infaltables de la temporada, así que no dudes en elegir un nuevo modelo para sumar a tus looks. Nos encantan los que son blancos con toques de color, eso los hace ideales para combinarlos con todo. Aunque los medianos son los consentidos, hemos visto unas versiones mini muy coquetas. Este bolso nos atrapó por su asa de cadena.



Foto: Stradivarius



Bikinis

Y si hablamos de los infaltables, pues un bikini en crochet debe estar en la conversación. Lleva uno a tu próxima escapada a la playa con la tradicional forma triangular en el top.



Foto: Mango



Gorros

Un gorro de crochet es todo un sueño para las más románticas y que adoran las prendas girly. Para un toque sutil de este tejido, este accesorio bastará. También puedes mirar otros accesorios para el pelo.



Foto: Tous



Aretes

También puedes elegir un accesorio de bisutería en crochet, como unos aretes. Según tu estilo, puedes elegir unos en tonos neutros o unos llenos de color. Por lo general, las flores son la figura estrella de este tipo de piezas, ideal para la primavera.



Foto: Mango

