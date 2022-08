6 tendencias de verano que no pueden faltar en tu maleta de playa

En los días que nos quedan de esta temporada, quizá tengamos el plan de irnos de paseo a la playa para disfrutar un merecido descanso. Sabemos que en tu maleta deben ir algunos básicos: shorts, prendas de algodón y lino, vestidos floreados o blancos, sombreros o gorras, traje de baño negro…, ¡en fin!, pero el verano nos ha regalado preciosas tendencias que también deberías incorporar para alegrar y elevar tus looks.

Prendas que no pueden faltar en tu maleta para un viaje a la playa



Minivestido camisero

No nos referimos a un vestido camisero, no. Es un MINIvestido camisero, como el que llevó la reina Letizia hace poco en Mallorca y al cual algunos señalaron por ser muy corto para su edad. Pues, nos inspiramos en ella para decirte que si te gustan no debes detenerte, tengas la edad que tengas. Si tienes dudas, lucir uno en la playa es una buena idea para romper el hielo entre tú y tu espejo, ya que es un lugar donde comúnmente llevamos ropa más reveladora. Si es corto y te sientes bien, es el momento.



Foto: Zara

_Aquí puedes ver detalles del vestido de la reina: El vestido de la reina Letizia que puedes conseguir por 899 pesos en Zara



Traje de baño cut out

Las aberturas llegaron para quedarse. En este verano se imponen no solo en vestidos y tops, sino también en trajes de baño enterizos, otorgándoles toda la sensualidad posible. Si lo tuyo no es lucir un diminuto bikini, un enterizo con cut out podría ser lo que necesitas para explorar tu lado más sensual y chic. Que la abertura sea en un lugar de tu cuerpo con el que te sientas cómoda.



Foto: Oysho

_Aquí puedes inspirarte en Adamari: Adamari López enciende Instagram con bikini cut out negro



Prenda neón o fucsia

¡Qué viva el color! Los tonos neón siguen resaltando, literalmente, en esta temporada, porque nos hacen lucir muy auténticas y desenfadadas, además, ¿por qué no decirlo?, a muchas nos aportan un toque de jovialidad en el look. Por otra parte, se encuentra otro colorazo de temporada que ha sido exaltado por las pasarelas de Valentino y la tendencia Barbiecore: rosa intenso, como el bañador anterior. En conclusión, incluye en tu maleta una prenda con color protagonista: top, vestido o calzado.



Foto: Instagram @galileamontijo



Minifalda de mezclilla

La minifalda de mezclilla se robará todas las miradas. Es una prenda básica que, junto con los shorts, repunta en los meses de verano. Puedes incluir alguna en tu maleta que te servirá para llevar a la playa con tu traje de baño tipo body, pero también para paseos en la zona o para ir a comer cerca. Considerando tu estilo y la ocasión, puedes llevarla con tops básicos o con unos más sofisticados, para elevar la prenda vaquera.



Foto: Bershka

_Aquí te mostramos cómo una tank top blanca es suficiente: Kendall Jenner impacta con minifalda de mezclilla y nuevo tatuaje



Top corset

Aunque ya tenemos rato viendo cómo triunfan las prendas corseteras, no podemos dejarlas fuera de esta selección. Además de tus tops básicos, no dejes de llevar un top corset adaptado a tu estilo. La belleza de esta pieza es que acentúa la figura y es muy femenina. La puedes llevar con shorts o minifaldas durante el día, y en ocasiones especiales con faldas midi o pantalones ligeros, ¡como parte de tu look playero más glam!: a alguna cena con un ser especial o a una celebración memorable con familiares o amigos.



Foto: Stradivarius



Traje de baño animal print

Es un atemporal, pero siempre está en tendencia. El print más clásico es el de leopardo y es asociado con atrevimiento en la moda, pues es esa pieza que nos hará destacar sí o sí. En días recientes hemos visto llevar un bikini con este estampado a Eiza González en top bandeau. María Chacón nos mostró que las rayas de tigre también se llevan, con un top también bandeau (sí, parece que es de los favs del momento). Otros prints que lucen encantadores son en blanco y negro: cebra y vaca.



Foto: Victoria's Secret

_Aquí puedes inspirarte en el traje de baño animal print de María Chacón: María Chacón hipnotiza a sus seguidores con bikini animal print

