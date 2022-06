6 camisas perfectas para regalar el Día del Padre

Al escuchar la palabra “camisa”, muchas veces se nos viene a la mente una prenda formal, seria e, incluso, incómoda. Eso no es así. De la mano tanto de firmas de lujo como de sellos de bajo costo, esta pieza se ha reinventado para presentarse en distintas versiones, desde las más casuales hasta las más contemporáneas.

“La camisa ha variado mucho en años recientes. En la actualidad, hay una infinidad de cortes, estilos, prints y colores. Por ejemplo, los diseños con estampados gráficos y logotipos vistosos son una de las tendencias más fuertes en este momento”, dice la coordinadora de moda Anamárgara Rodríguez, quien cuenta con más de tres décadas de experiencia en la moda.

De estilo hawaiano, de líneas oversize, confeccionada con mezclilla o evolucionada a la sobrecamisa, esta prenda nunca perderá su protagonismo cuando de lucir presentable se trata. Los estilos que aquí te mostramos pueden adaptarse fácilmente a un día de oficina, a un paseo de fin de semana o a un viaje a la playa, y pueden ser el mejor regalo para celebrar el Día del Padre.



Siempre elegante

La camisa de lino se ha vuelto un básico del guardarropa masculino, debido a que es un material fresco, suave y que siempre luce presentable. Esta prenda puede elegirse tanto en manga corta como larga, con cuello italiano o mao, en corte regular o ligeramente amplio, así como en colores crudos o brillantes.

Un modelo de manga corta y cuello abierto resulta perfecto para combinar con unos shorts de algodón (ya sea para usar en la playa o los fines de semana), unos pantalones chinos o unos jeans azules. “La camisa de lino, incluso, se utiliza hoy en día con trajes de dos piezas para bodas o festejos en jardines”, dice la coordinadora de moda Anamárgara Rodríguez.

Dado su espíritu despreocupado, no debe llevarse en cortes ajustados ni mucho menos en una talla menos a la indicada. Los diseños en color blanco, beige y azul cielo combinan con diferentes tonalidades, además de que no pasan de moda. No obstante, también hay opciones en rosa malva y verde olivo que se ven sofisticadas sin mucho esfuerzo.



Foto: H&M

Marca: H&M

Precio: 399 pesos

Dónde: www2.hm.com



De espíritu relajado

La principal característica de la camisa hawaiana es que quien decida llevarla nunca pasará inadvertido. Esta pieza se distingue por su estampado (principalmente de palmeras, aunque puede tener otras figuras de plantas o flores), su paleta de color intensa (verde, rojo, amarillo, entre otros), así como por un corte relajado, nunca ajustado a la silueta.

Su cuello estilo camp (que no se abrocha hasta arriba) acentúa el aire veraniego de la prenda, por lo que tampoco es conveniente sujetar todos sus botones. Aunque fue creada para usarse en la playa, eso no impide que cada vez más hombres la utilicen en la ciudad en ocasiones informales, como reuniones con amigos para ver deportes o para salir a caminar los fines de semana.

“Hay camisas hawaianas en blanco y negro que son mucho más sobrias y que puede llevarlas cualquier hombre. Incluso, los estampados en 3D hacen que esta prenda se vea todavía más increíble”, señala la coordinadora de moda, quien ha formado parte de plataformas como Fashion Week México.



Foto: Vans

Marca: Vans

Precio: 1,299 pesos

Dónde: C.C. Santa Fe



A prueba de batallas

No por nada la mezclilla es uno de los materiales preferidos por los hombres. Su comodidad, resistencia y practicidad la vuelven perfecta para confeccionar jeans, shorts y, por supuesto, camisas. Si bien su estética remonta a los cowboys, hay muchas más opciones que llevarla con sombrero, pantalones y botas vaqueras.

Además, casi siempre que pensamos en este estilo de camisa nos vienen a la mente dos tonos de azul, pero existen distintos matices que le van perfecto. El negro, gris claro y los azules deslavados (así como la mezcla de diferentes tonalidades) resultan opciones perfectas para sumar esta pieza al guardarropa.

Un diseño de manga larga, con broches y bolsillos al frente luce bien acompañado de unos pantalones chinos de algodón y sneakers de bota o de piel. De igual manera, si se combina con un pantalón de corte slim (en un estilo más formal), puede mezclarse con unos botines y una chamarra de cuero para un look contemporáneo de oficina.



Foto: Farfetch

Marca: Calvin Klein Jeans

Precio: 2,431 pesos

Dónde: farfetch.com



De amplitud modulada

Firmas como Balenciaga, Vetements y Gucci lo han dejado claro: el futuro de la camisa radica en los cortes oversize (arriba de tu número). Si bien hay diseños cuyas siluetas son claramente más anchas, también se puede elegir una talla arriba de la habitual. “Es importante que los modelos oversize queden bien en el cuello, o los hombres corren el riesgo de verse desaliñados”, indica Anamárgara Rodríguez.

Tanto en los hombros como en las mangas, además de la caída de la pieza, debe notarse este fit ligeramente amplio. El creador francés Jacquemus propone versiones en color beige acompañadas de bermudas y tenis de lona; mientras que la firma Hermès las presenta fajadas dentro de pantalones formales de corte recto.

Ya sea que elijas un diseño en color sólido (es decir, sin estampados ni mezclas de colores) o con patrones a rayas o cuadros, considera que este tipo de camisa está pensado principalmente para ocasiones informales, aunque marcas como Dior la dotan de elegancia mediante telas vaporosas y accesorios de lujo. Para lograr un balance correcto, es preferible combinarla con partes bajas de caída recta y no entalladas.



Foto: Farfetch

Marca: Vetements

Precio: En punto de venta

Dónde: farfetch.com

Clásico de ayer y hoy

Todo hombre debe tener en su clóset una camisa de vestir, ya que saca del apuro en diferentes ocasiones: en la oficina, una boda, una graduación, una cena de trabajo, entre otras. Esta pieza se caracteriza principalmente por su cuello, el cual puede ser italiano, francés o americano (los más usados), así como por un corte regular o slim fit.

Su composición suele ser 100% de algodón, y aunque los modelos lisos resultan más fáciles de combinar, también hay versiones tradicionales a rayas o cuadros discretos que se vuelven perfectas para acompañar un traje de dos piezas o un pantalón formal y un blazer por separado.

Quienes solo quieran tener una pieza en caso de urgencia, el color blanco es el ideal. Sin embargo, los tonos claros de azul, gris y rosa combinan muy bien con otros matices oscuros o suaves. “Para no verte fuera de lugar, debes checar bien que el largo de la manga y el tamaño del cuello sean de la talla correcta”, aconseja la coordinadora de moda. Considera que es posible hacerle pequeñas modificaciones para que te ajuste mejor.



Foto: Palacio de Hierro

Marca: Polo Ralph Lauren

Precio: 1,533 pesos

Dónde: elpalaciodehierro.com



Ha nacido un básico

La sobrecamisa se ubica en un punto medio entre una chamarra y una camisa. Es más gruesa que la segunda, pero no tan pesada ni abrigadora como la primera. En lugares donde el clima cambia repentinamente, como nuestro país, se vuelve una prenda comodín, pues puede usarse encima de una camiseta blanca o una camisa lisa, y quitarse en caso de que empiece a hacer calor.



Diseños tanto de algodón como de lana se encuentran fácilmente en los exhibidores de marcas de bajo costo (Zara, Mango y H&M), aunque también hay versiones elaboradas con mezclilla. Por lo regular, esta prenda se caracteriza por tener manga larga, cuello italiano y bolsillos a la altura del pecho. En cuanto a colores, los matices de azul son muy populares, aunque también algunos tonos de beige, rosa y verde.

Para ocasiones casuales, puedes llevar la sobrecamisa acompañada de una camiseta blanca, unos jeans azules y unas botas de estilo militar; mientras que para situaciones que exigen mayor formalidad, se recomienda combinarla con una camisa lisa o a cuadros, pantalones rectos y zapatos de tipo bostoniano u oxford.



Foto: Zara

Marca: Zara

Precio: 899 pesos

Dónde: Zara

“Un error común entre los hombres es usar esta prenda tan apretada que los botones parecieran estar a punto de reventar. Si te queda chica, por favor no la uses, y si se te marca el sudor, utiliza una camiseta debajo para que absorba la humedad”, sugiere Anamárgara Rodríguez, coordinadora de moda.

