5 sombras líquidas que deberías probar para destacar tu mirada

Muchas mujeres pueden coincidir al afirmar que las sombras líquidas son de fácil aplicación. Por una parte, tener un set de tonos discretos nos va a ayudar a lograr los maquillajes más naturales y femeninos de la temporada veraniega. Por otra, las que desean algo más elaborado van a encontrar una gama de tonos intensos y brillantes para jugar con ellos en sus ojos como lienzos.



Lo que se busca en este producto es que no se seque tan pronto para que nos dé tiempo de hacer nuestra magia, que no se formen grietas al secar y que, si tienen glitter, su brillo no se esparza por los alrededores. Mucho de esto lo conseguimos en las sombras seleccionadas. La textura cremosa al inicio, su duración y alta pigmentación es lo que muchos expertos del maquillaje valoran de las sombras líquidas.

Se pueden aplicar con pinceles, con los dedos o con el aplicador incorporado en el envase. Puedes usarlas solas o con tu paleta de sombras de siempre.



Stay Vulnerable, de Rare Beauty

La marca de Selena Gomez ha sabido ganarse a las beauty lovers y mantenerlas fieles a sus productos. La sombra de ojos Stay Vulnerable tiene una fórmula ligera, que se pasa a un delicado polvo tras su aplicación. Deja un acabado suave y aterciopelado. Es de larga duración. Lo único que hay que tener en cuenta es que su cobertura es media, así que es ideal para maquillajes minimalistas, pero no es la que usarás si deseas uno cargado. Los tonos que predominan son rosas, y el berry es el más intenso. Chicas de estilo romántico y muy femeninas, ustedes la amarán.



Dónde: Sephora

Cuánto: 520 pesos



Dazzleshadow, de MAC Cosmetics

La propuesta de MAC Cosmetics no puede quedar fuera de estas recomendaciones, porque, además de su calidad, la marca siempre ofrece gran variedad de tonos en todos sus productos. Las sombras líquidas aportarán brillo en diferentes intensidades. Tienen una amplia gama de neutros y tonos tierra con glitter, y también tonos fríos como el plateado. Los rosa son hermosos, con sus destellos metálicos. Dazzleshadow es de larga duración, según MAC puede permanecer 8 horas y es seguro para usar con lentes de contacto.

Dónde: MAC Cosmetics

Cuánto: 499 pesos

Ombre Première Laque, de Chanel

Con la elegancia que caracteriza a la maison francesa, ofrece estas sombras líquidas en tonos sobrios pero metalizados, para un acabado sutil y perlado, sin excesos. Es de larga duración. Los colores son atemporales y muy combinables.

Dónde: Liverpool

Cuánto: 770 pesos



Glitter & Glow, de Stila

Esta es la que deberías probar si quieres lucir un maquillaje con brillo, al mejor estilo de los 90. Según el tono elegido, también será perfecta para llevar a un evento especial en la noche. Leímos algunas reseñas de mujeres que la han usado y aplauden que el glitter no se corre en toda la cara, algo que suele suceder cuando usamos este tipo de sombras. En 2018 fue seleccionada entre los mejores productos de belleza por la revista Allure y ya es un icono de la marca. Si quieres una sombra con brillo, pero sin la intensidad de la purpurina, puedes probar su hermana Shimmer & Glow.

Dónde: Sephora

Cuánto: 565 pesos



Twin Flames, de Danessa Myricks Beauty

Creemos que esta no es apta para principiantes, sino para las expertas o para buscar el talento de un buen maquillista para que saque el máximo provecho de su alta pigmentación y acabado metalizado, casi holográfico, al proporcionar dos tonos que se complementan. La revista de belleza Allure la tiene en su lista de ganadores de 2021. Puede ser usada en menor cantidad para un delineado.

Es un producto multipropósito que se puede aplicar también en labios y mejillas.

Dónde: nuestrosecreto.com.mx

Precio: 690 pesos

