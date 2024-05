En la actualidad, hay una gran variedad de productos para el cuidado de la piel del rostro para todos los presupuestos, pero si tienes la oportunidad, te invitamos a invertir en esta selección de skincare que hará maravillas por tu piel.

Agua micelar limpiadora, de Clarins

Esta agua limpiadora nos encanta no solo porque es muy gentil con la piel (respeta su microbiota), sino también por lo suave que la deja. Está enriquecida con el complejo suave de "Le Domaine Clarins", que incluye genciana amarilla orgánica y bálsamo de limón orgánico. Es ideal para todo tipo de piel, pero principalmente para las sensibles, porque no es abrasiva y no causa irritación. Tiene un delicado pero delicioso aroma.

Dónde: El Palacio de Hierro

Precio: $720 pesos

Multivitamin Eye Cream, de Drunk Elephant

Ya hemos comentado en varias oportunidades los beneficios de la vitamina C para la piel, y este contorno de ojos no solo ofrece esta maravilla, sino también una sinfonía de antioxidantes potentes, ceramidas y aceites vegetales reparadores, que junto a otros activos calmantes refrescan la piel y restauran su aspecto radiante. Puedes usarlo tanto en el día como en la noche. Verás los cambios en muy poco tiempo.

Dónde: Sephora

Precio: $1,720

Protector solar con color, de La Roche-Posay

Si bien es importante el factor de protección solar +50 que este producto ofrece, algo que lo posiciona por encima de los demás es la textura cremosa y la potente hidratación que ofrece. Dura por mucho tiempo y, además, viene con color. Esto es ideal para quienes pasan de la base de maquillaje y prefieren que su piel luzca natural. El delicado tono que brinda a la piel le da uniformidad y la revitaliza.

Dónde: Liverpool

Precio: $696 pesos

C+C Vitamin SPF 50 Dry Touch, de Natura Bissé

¿Otro protector solar? Sí, pero esta es una mención especial que no podíamos dejar de recomendar. No tiene color, tiene FPS +30, y su fórmula es una megadosis de antiedad, gracias a la vitamina C que funciona como antioxidante, a la vez que hidrata la piel, la hace más más flexible y elástica. Es ideal para usar en la playa o en la alberca, ya que es resistente al agua, pero también es coral-friendly.

Dónde: naturabisse.com/mx

Precio: $1,460 pesos

N°1 Crema rica revitalizante, de Chanel

Esta es una joya del skincare. Cuenta con la flor de camelia roja como el ingrediente N°1 de la firma, ya que tiene poderes revitalizantes que encapsulan la juventud perdurable. Y es que, según estudios realizados por Chanel, el extracto de esta flor es un potente activo que estimula los mecanismos de vitalidad de la piel. Con apenas una aplicación, la piel se siente suave, tonificada y ultra hidratada.

Dónde: chanel/mx

Precio: $2,530 pesos

