Durante la temporada de otoño e invierno, las tendencias en maquillaje también se transforman. Para esta época se recomiendan los tonos neutros en diferentes intensidades. Por esta razón, te compartimos los aliados para lograrlo.

Base, de Estée Lauder

El Futurist Hydra Rescue Moisturizing Makeup tiene muchos beneficios, de maquillaje y skincare. Cuenta con 45 FPS, superior a cualquier otra base del mercado. Hidrata, suaviza y calma, gracias a su fórmula hidratante con extracto de semilla de chía, agua ionizada y tecnología probiótica. Es ligera, pero tiene cobertura total. Es construible, por lo que puedes usarla para un look natural de día y trabajarla para un estilo más pulido de noche. No obstruye los poros.

Costo: 1,145 pesos

Dónde: Sephora

Labial líquido mate, de Covergirl

Para la temporada de otoño, los labios mate estarán en tendencia. Principalmente en tonos rojo encendido o nude. Para que logres un buen acabado, recuerda hidratar muy bien tus labios antes para que no se cuarteen o resequen demasiado; y, por supuesto, elige un labial que tenga buena pigmentación, que no sea transferible y su aplicación sea sencilla. Prueba el Outlast Ultimate, principalmente el color Very Sancer, que se adapta a cualquier tono de piel.

Costo: 215 pesos

Dónde: Sanborns

Crema bronceadora, de Chanel

Porque durante el otoño no tenemos que salir pálidas y demacradas, llevar en tu cosmetiquera un bronceador en crema es un gran acierto para darle a tu rostro vitalidad y estructura. Les Beiges Crema Bronceadora, de Chanel, tiene un acabado aterciopelado, es ligera y muy fácil de difuminar con los dedos o con su brocha kabuki. Aplícala luego de la base de maquillaje sobre el mentón, sienes, frente, mejillas y nariz. Notarás cómo tu rostro tendrá un toque de color saludable, muy natural. Disponible en tres tonos.

Costo: 1,160 pesos

Dónde: El Palacio de Hierro

Paleta para ojos, de color.me

Una paleta de sombras en tonos neutros es un básico para crear diferentes looks de maquillaje, preservando un estilo cálido y clásico. Para la temporada de otoño, los tonos café, siena, beige y blancos son perfectos para jugar con un makeup-no makeup para el día y un smokey eyes para la noche. Lo que nos gusta de esta paleta es su relación calidad-precio, ya que cuenta con 16 tonos para combinar, todos con una excelente pigmentación y durabilidad.

Costo: 199.90 pesos

Dónde: Miniso

Delineador de ojos, de Natura

Este plumón le dará a tu mirada la intensidad y el impacto que necesita para tu día a día o para ocasiones especiales. Puedes crear líneas firmes sin importar el pulso que tengas, gracias a su trazo fino y preciso. Dura intacto durante 24 horas y es muy fácil de retirar con el desmaquillante. Se seca fácilmente y no se transfiere. Úsalo para crear los looks que estarán en tendencia toda la temporada, como delineados geométricos, el super cat eye y la combinación con tonos neón.

Costo: 336 pesos

Dónde: Tiendas Natura

