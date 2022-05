Durante la noche nuestra piel realiza procesos específicos que no hace durante el día, además no está expuesta a factores como los rayos solares. Por eso, la cosmética ofrece productos de belleza diferenciados para el día y para la noche (aunque algunos pueden ser aplicados en cualquier hora). En De Última reunimos algunos que puedes probar para cuidar tu piel mientras descansas. Varios ayudan a reparar y regenerarla, aspectos que se llevan mucho mejor en ese momento del día.



Mascarilla para labios, de Sephora

Con un delicado aroma fresas (además, son una buena fuente de ácidos grasos esenciales y antioxidantes), esta mascarilla se funde en tus labios hasta que la piel absorba por completo sus componentes. De esta manera, durante toda la noche repara, hidrata y protege. A la mañana siguiente, tus labios serán otros: suaves, con un delicado tono natural, sin grietas o molestos pellejitos. Está elaborada con un 97% de ingredientes de origen natural y enriquecidos con frutas y plantas.



Foto: Sephora

Dónde: sephora.com.mx

Cuánto cuesta: 190 pesos

Mascarilla Tea Tree, de The Body Shop

Está especialmente formulada para disminuir algunas imperfecciones de la piel del rostro. Contiene ácido salicílico y aceite de árbol de té. Aplícala al final de tu rutina de noche y no la enjuagues. De esta manera actuará mientras duermes. Es ligera, por lo que no resultará incómoda. En la mañana, tu piel se sentirá fresca, calmada y libre de oleosidad. Eso sí, esta línea está diseñada para pieles grasas y mixtas, y con tendencia a acné. No se recomienda usar en pieles secas o sensibles.



Foto: The Body Shop

Dónde: thebodyshop.mx

Cuánto cuesta: 450 pesos

Gel Advanced, de Seasons Love Your Skin

Este suero hidratante en gel es una maravilla para aplicar en tu rutina de noche. Contiene lichi y algas marinas, así como ingredientes activos de extractos naturales que regeneran la elasticidad y ayudan a nutrir y prevenir los daños de la piel causados por el medio ambiente. Puedes aplicarla luego de la limpieza facial, te encantará su textura, lo refrescante y la manera en que se absorbe tan rápidamente. Es apta para todo tipo de piel. Además, es un producto vegano y ecofriendly.



Foto: Seasons Love Your Skin

Dónde: seasonsmexico.com

Cuánto cuesta: 880 pesos



Limpiador facial en gel, de L'Bel

Limpiadoras hay muchas, pero si quieres realizar una rutina de skincare noctura, prefiere esos productos diseñados para tal fin. Esta contiene polímeros de origen marino que forman un manto protector que atrapa y facilita la eliminación de las impurezas de la polución. La limpieza es profunda y disminuye la oleosidad sin dejar la piel seca o tirante. Al contrario, después de su uso la sentirás muy limpia y suave.



Foto: Instagram @lbelonline

Dónde: lbel.tiendabelcorp.com/mx

Cuánto cuesta: 320 pesos





TLC suero, de Drunk Elephant

Esta marca es una de nuestras favoritas, desde sus fórmulas efectivas hasta sus vistosos empaques. Y este suero lo recomendamos ampliamente, luego de haberlo usado unos tres meses. Tiene un coctel soñado para obtener un cutis luminoso rápidamente. Contiene ácido glicólico, tartárico, láctico, cítrico y salicílico, combinado con extracto de frambuesa y castaña de Indias. Brinda un nivel eficaz de exfoliación química sin los efectos secundarios agresivos, como la sequedad o la sensibilización.



Foto: Sephora

Dónde: sephora.com.mx

Cuánto cuesta: 3,590 pesos

