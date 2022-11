5 primers excelentes para comenzar tu rutina de maquillaje

Después de la limpieza, la hidratación y el protector solar, el primer prepara la piel para el maquillaje, suavizándola, unificando el tono y reduciendo arrugas o poros. Además, ofrece un efecto prolongado del makeup.

Compartimos un selección de cinco prebases que podrías probar según tus necesidades:



Fit Me!, de Maybelline

Si tu piel es de normal a grasa es probable que el maquillaje no te dure mucho tiempo. De ahí la importancia de aplicar, después del protector solar y antes de la base, un primer como este que matifica sin resecar, disminuyendo no solo el brillo sino también la apariencia de los poros abiertos. El acabado es natural, contiene FPS 20 y dura hasta 16 horas. Puedes usarlo con o sin maquillaje. No irrita ni causa alergias. Está probado por dermatólogos.

_ Costo: 199 pesos

_ Dónde: Sanborns



Photo Finish Control Mattifyng Primer, de Smashbox

Gracias a los componentes antioxidantes, ácido hialurónico, extracto probiótico, vitaminas y algas, presentes en su fórmula, este primer no solo fue diseñado para dejar la piel mate: también para ayudar a nutrir, equilibrar y defender la piel contra el daño de los agresores ambientales como la contaminación y la luz azul. Es un aliado perfecto para quienes tienen piel mixta a grasa. Además, deja la piel muy suave y es de larga duración.

_ Costo: 850 pesos

_ Dónde: Sephora



Pure Canvas, de Laura Mercier

Cuando tienes la piel seca y aplicas maquillaje, esta sigue luciendo deshidrata y, a veces, envejecida. Por esta razón es muy importante que todos los elementos de tu rutina diaria estén enfocados en la hidratación… hasta el primer. Este de Laura Mercier es uno de los mejores que hemos probado. Está elaborado a base de agua y no contiene silicona, lo que ayuda a humectar más y dejar esa apariencia piel “jugosa” y saludable por más tiempo.

_ Costo: 895 pesos

_ Dónde: El Palacio de Hierro



Refresh Spray Primer, de Milk Makeup

Este es un spray fijador hidratante que también puede usarse como primer para sellar los productos del cuidado de la piel, preparar e hidratarla antes del maquillaje. Contiene extracto de agave azul y extracto de semilla de cannabis derivado del cáñamo, ácido hialurónico y aloe vera. Es un producto vegano, libre de fragancias, gluten, sulfatos y parabenos. Puedes conseguirlo en Sephora US o con distribuidores.

_ Costo: 980 pesos

_ Dónde: Mercado Libre



Photo Focus Eyeshadow, de Wet N’ Wild

Si te cuesta fijar las sombras de ojos en la piel o sientes que la intensidad del pigmento es menor a como se ve en la paleta, prueba aplicar este primer de ojos en crema. Notarás cómo los tonos se ven más vivos y se adhieren mejor a la piel. Solo tienes que esperar que seque un poco para que el polvo pueda deslizarse bien. Está diseñado especialmente para esta área por lo que no causa alergias.

_ Costo: 179 pesos

_ Dónde: bellisima.mx



