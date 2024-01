En diciembre las compras se centraron en looks de fiesta y en regalos para las personas que queremos. Al despedir el año, se abre la oportunidad de renovar el armario en las rebajas de enero. Grandes tiendas como Bershka, H&M, Mango, Pull & Bear y Zara suelen promover diferentes descuentos en los primeros días del nuevo año.

La temporada de rebajas no debe ser vista como un momento para derrochar y hacer compras caprichosas. No solo por nuestro bolsillo, sino también por el planeta. Es una oportunidad para hacer compras inteligentes, enfocadas en algunas prendas básicas y atemporales que se pueden usar todo el año o repetir en el siguiente invierno.

Haz un presupuesto y una lista de prendas que necesites. No te endeudes para adquirir productos en las rebajas; usa la tarjeta de crédito si estás segura de que puedes pagar ese monto pronto. No compres tallas más o menos grandes solo porque la tuya no está disponible. Invierte en alguna prenda que no has comprado últimamente, porque se te dificultaba costearla, pero ahora la vez en buen precio (por ejemplo, prendas de lana; zapatos de piel). Evita tendencias que “intuyes” que no podrás ponerte pasando unos cuantos meses.

¿Qué prendas recomendamos comprar en las rebajas de enero?

Vamos a ser insistentes con las siluetas clásicas, colores neutros y básicos de armario. Son prendas que puedes usar mucho y combinar con otras piezas de tu clóset. Además, estas características encajan en la tendencia de lujo silencioso que seguirá en auge en 2024 y otros estilos que apuestan por el minimalismo.

Vestido satinado

El vestido lencero se ha convertido en un básico ideal para todas las temporadas. Se puede usar en invierno con un top de manga larga debajo, cuidando que las prendas sean de estilo similar. Uno sencillo, sin adornos o aberturas puede ser una pieza que no corre el riesgo de pasar de moda. Los tonos neutros son una apuesta segura.

Blazer clásico

Puede ser de corte recto o entallado, pero que sea clásico. Evita los blazers cortos o con hombreras muy pronunciadas. Los de fiesta con detalles exuberantes, como plumas, no los recomendamos esta vez, salvo que esté muy alineado con tu estilo y personalidad. Los estampados clásicos pueden ser pata de gallo y raya diplomática. Puedes sumar un nuevo blazer negro, beige, gris o azul a tu armario.

Zapatos

Aquí podemos recomendar: mocasines clásicos, zapatillas con tacón kitten heels (cerca de 4 cm) en colores neutros, tenis básicos, botas vaqueras y zapatos plateados (estos estarán en tendencia en 2024). En las rebajas, es oportuno ir por el calzado elaborado en piel, que es más amable con el pie y más duradero. Suele ser más costoso que los materiales sintéticos, normalmente.

Suéteres o tops de cuello alto y manga larga

Estas piezas que solemos usar mucho en otoño y en invierno son grandes aliadas para crear muchos outfits diferentes: puedes lucirlos con jeans, pantalones de vestir, faldas midi y faldas cortas. Añades un abrigo y listo. El personaje Siobhan Roy (Sarah Snook) de la aclamada serie Succession, que también impulsó el auge del lujo silencioso, no paraba de llevarlos, casi siempre con un collar delicado sobre la prenda. Como es una pieza que va muy cerca del rostro, solo asegúrate de elegir tonos que te lucen, ¡que te iluminen!

Camisa

Una camisa clásica siempre es una buena compra. La clásica blanca que es insignia de la elegante diseñadora Carolina Herrera es un básico de armario que nos hace lucir elegantes. Puedes revisar en qué color te falta está prenda para sumarla a tu carrito de compra. Las de rayas suelen ajustarse bastante bien a cualquier temporada. Esta rosa que vimos en Zara nos parece buena idea porque tiene un tono de la paleta del color del año de Pantone: Peach Fuzz (melocotón, entre rosa y naranja suaves).

