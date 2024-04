Los cinturones pueden transformar por completo tu outfit. Además, tienen la ventaja de ayudar a estilizar la silueta. Además, puede cumplir una función práctica en tu atuendo si los pantalones te quedan un poco holgados.

Sin embargo, también tienen una función estética que puede ayudarte a resaltar cualquier look. Si quieres aprender más sobre los cinturones, aquí te contamos cómo suele lucirlos Michelle Salas, quien, en más de una ocasión, ha logrado no sólo que no pasen inadvertidos, sino que sean los protagonistas de su outfit.

Pantalón negro

Cuando se trata de usar un cinturón con estilo, hay una opción atemporal e infalible: combinarlo con pantalones sastre. Uno de color negro no puede faltar en tu armario. En una historia que subió recientemente a su Instagram sobre su viaje a Las Vegas, la modelo apostó por un pantalón negro con cinturón del mismo tono, sumó una playera blanca de manga corta y lució elegante sin mucho esfuerzo.

Michelle Salas sabe que esta combinación es ideal para lucir en un evento formal o en la oficina, aunque igual puede usarse en eventos casuales, si agregas un par de tenis blancos o de colores vibrantes.

Foto: Instagram @michellesalasb

Maxivestido de flores

Algunos vestidos ya llevan integrado un cinturón, pero puedes sumarlos prácticamente a cualquiera. Los vestidos largos o maxivestidos son una excelente opción para agregarles este accesorio. Estos diseños necesitan crear un poco de contraste en toda esa tela y un cinturón es la manera perfecta de lograrlo, ya que crea un balance en el atuendo y rompe con la uniformidad.

Michelle Salas eligió un modelo de cinturón ancho y de doble hebilla para llevar con un maxivestido de flores blanco. Así ayudó a afinar su cintura y a destacar su cadera.

Foto: Instagram @michellesalasb

Falda de mezclilla

Combinar un cinturón con unos jeans es una apuesta segura. Sin embargo, también puedes lucirlo junto a una falda de mezclilla como Michelle Salas. ¡Deja que este accesorio sea tu arma secreta! Ella portó una falda de mezclilla midi, que adornó con un cinturón negro. Si decides replicar su outfit, lograrás un look chic y moderno.

Total white

En días recientes, Michelle vistió una blusa y una falda lápiz de tono claro, y añadió un cinturón camel para elevar su total white. Este look puede ser idóneo para lucir en la oficina. Si agregas un cinturón como la modelo te ayudará a definir tu silueta y a lucir la falda y la blusa como si fueran un vestido completo.

Foto: Instagram @michellesalasb

Falda larga

Las faldas con cinturón son perfectas para combinar con tus prendas y lucir en diferentes ocasiones, ya sea una cita formal o una fiesta. Si combinas una falda larga de color azul marino con una blusa blanca y un cinturón marrón, tendrás un look súper atractivo para diferentes ocasiones. No olvides agregar unos zapatos de tacón.

Se recomienda especialmente usar cinturones de cuero, ya que es un material resistente, que sufre menos grietas y roturas que otros materiales. Además, durarán más.

Ahora que ya conoces estos outfits de Michelle Salas con cinturón, ¿te gustaría replicar alguno?

