5 mujeres que guían la moda en México y el mundo

Chiara Ferragni, Eva Chen, Lorena Saravia, Lucy Lara y Zendaya. Estas mujeres sobresalen en distintos ámbitos y marcan el rumbo de la industria de la moda, tanto en México como a nivel global.



1. El icono

Zendaya forma parte de un exclusivo grupo de celebridades que causa gran expectación cada vez que pisa una alfombra roja o evento. Y no es para menos: en cada aparición luce atuendos que se vuelven virales. El año pasado, su traje sastre rosa decorado con flores, de Valentino, le dio la vuelta al mundo y anunció una de las tendencias más fuertes hasta el momento: el Barbiecore.

La actriz estadounidense ha demostrado no temer a los cambios ni a probar diferentes estilos. Igual podemos verla con un look de trenzas extralargas que con un cabello al estilo afro. En 2021, el Consejo de Diseñadores de Moda de Estados Unidos (CFDA, por sus siglas en inglés) le otorgó un premio como Icono de Moda. En mayo de 2022, la revista Time la nombró una de las 100 personas más influyentes del mundo gracias a sus logros en el cine y su impacto en redes sociales.



2. La influencer

Dicen que quien pega primero, pega dos veces, y ese es el caso de Chiara Ferragni. En 2009 lanzó el blog The Blonde Salad, mientras estudiaba derecho. Aunque nació enfocado en estilo de vida, rápidamente se centró en moda. Empezó a compartir sus looks diarios, lo que le valió un gran número de seguidores (hoy tiene más de 28 millones en Instagram). Colaboraciones con marcas como Dior, Mango, Pomellato, Louis Vuitton y Lancôme no tardaron en llegar.

En 2013 presentó una línea homónima de calzado, que se extendió a ropa, bolsas, gafas y otros accesorios. Para 2016, su marca reportó ingresos superiores a 20 millones de dólares. Recientemente, la influencer se ha involucrado en causas sociales, como la lucha para erradicar la violencia contra la mujer. Sin duda, una buena manera de encauzar su poder mediático.



3. La diseñadora

Lorena Saravia debutó en la moda mexicana hace 12 años y, desde entonces, se ha mantenido vigente por su constancia, un enfoque de negocios claro y una propuesta de moda contemporánea que suma numerosas adeptas dentro y fuera de nuestro país. Hace unas semanas, fue invitada especial de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, donde presentó una elegante colección con tintes minimalistas y que jugaba con la dualidad de lo femenino y lo masculino.

En su carrera, Saravia ha acumulado logros como abrir una boutique propia en plena avenida Presidente Masaryk (en 2015), vender sus diseños en almacenes como Saks Fifth Avenue México y El Palacio de Hierro, además de colaborar con marcas como Zingara y Ben & Frank. Por si fuera poco, en 2020 participó en la primera temporada de Next in Fashion, producido por Netflix.



4. La editora

Lucy Lara cuenta con una carrera de más de 25 años en el mundo editorial, por lo que es considerada una autoridad en la moda. Ha dirigido de modo exitoso publicaciones como Glamour México, Marie Claire, Harper ’s Bazaar en Español e InFashion, además de fungir como jueza de varios certámenes de diseño.

En 2011 publicó su primer libro “El poder de la ropa”, en colaboración con el también editor Antonio González de Cosío. Dicho título se colocó en los primeros lugares de ventas, lo que la motivó a lanzar una segunda obra, aunque esta vez en solitario: “El poder de tu belleza”. En estos, explora la importancia de la imagen. Hace poco, Lara presentó “El poder de reinventarte”, que se centra en la fuerza individual y la capacidad para transformarnos. A la par, hace uso de sus redes sociales para promover la moda mexicana.



5. La ejecutiva

Eva Chen se desempeña como directora de asociaciones de moda para Instagram desde 2015 (puesto que inauguró). Entre sus logros está impulsar la opción de compra de productos desde esta plataforma y diseñar estrategias de métodos de narración visual. Además de estar presente en las semanas de la moda más destacadas, comparte con sus más de 2.3 millones de seguidores sus elecciones cotidianas de zapatos y bolsos mientras viaja en la parte trasera de los taxis de Nueva York.

Su perfil está plagado de looks de reconocidas firmas y de reseñas de accesorios y lanzamientos de belleza. En 2018, se convirtió en autora de libros infantiles, en cuyas historias usa la moda como un modo de aprender sobre mujeres que han dejado huella. En el área editorial, fue jefa de belleza de Teen Vogue y directora de la revista Lucky.



