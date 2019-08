5 looks de moda urbana

Lo has visto en los aparadores, en los desfiles más importantes de la temporada y hasta en tus artistas favoritas: el streetwear tardó en llegar al mercado femenino, pero está pegando fuerte. De acuerdo con un estudio de Euromonitor, tan solo el año pasado, el mercado deportivo registró una ganancia de 133 billones de dólares, y esa cifra tan solo irá en aumento con el paso de los años. Con este aumento en el interés, también vienen consigo nuevos paradigmas de estilo: usar pants con tacones o ir a una fiesta con una sudadera oversize y shorts ya no es un grave error de estilo, sino un signo de vanguardia.

Y no solo eso, porque las prendas y accesorios del momento ya no son los mismos: desde hace algunas temporadas, los sneakers se han posicionado como los objetos más deseados e incluso han logrado agotarse en minutos o alcanzado listas de espera tan grandes como en su momento las tuvieron las it bags de las décadas pasadas. Por si esto fuera poco, algunas piezas de calzado como los tenis Fila o las botas Timberland volvieron a ser cool gracias a que su estética es ideal para esta corriente.

No importa si lo que estás buscando es adaptar esta actitud de “look good, feel good” a tu estilo o si te quieres enterar de todo lo que hay detrás de la moda urbana. Preparamos una breve guía para comprenderla y algunas sugerencias de estilismo que van de lo más discreto hasta lo más revolucionario.

(Chamarra, Pinko. Body, Bershka. Suéter, Mango. Leggings, Oysho Sport. Falda, Pull & Bear. Tenis y aretes, Bimba y Lola)

De dónde viene

Aunque no lo creas, esta tendencia tiene raíces tan antiguas como profundas: basta recordar el estilo preppy, el cual surgió a principios del siglo XX en las universidades del noreste de Estados Unidos con la adopción de algunas de sus prendas deportivas como básicos de estilo. Y aunque el preppy y la moda urbana no tienen mucho en común estéticamente, la premisa es la misma: adaptar estilos deportivos o inspirados en un cierto grupo social para llevarlos a la moda. “Es una tendencia que cobra auge a partir de las subculturas de la calle, con el tema deportivo siempre presente: skate, basketball y fútbol, entre otros. De estas tribus urbanas y su moda, los diseñadores hoy en día retoman las siluetas oversize, las texturas en algodón, nylon, lycra y demás materiales sporty, para crear propuestas athleisure y streetwear o urbanwear”, explica la editora de moda María José Guzmán.

(Chamarra, French Connection. Playera, Bershka. Shorts, Wild & Alive. Botas, Kylie Jenner. Aretes, Fernando Rodríguez)

Si algunos de los looks te parecen familiares, es porque la versión actual de esta corriente está muy inspirada en los estilos de finales de los noventa y principios de la década pasada. De hecho, es muy probable que hayas visto ya algunas piezas basadas en hits de la época, como el sombrero estilo pescador, los pantalones cargo y los neones llevados al extremo. Y, si te preguntas dónde aparecieron algunos de los primeros diseños de streetwear de lujo, remóntate a Karl Lagerfeld, quien en 2014 creó dos colecciones con ideas revolucionarias como vestidos con sneakers o pants de lujo, mientras que diseñadores como Alexander Wang y Demna Gvasalia hicieron referencias constantes a este estilo de manera paralela.

Sin embargo, lo que ha hecho que esto se convierta en un boom ha sido algo mucho más accesible, de acuerdo con Guzmán: “la fiebre de los tenis y las colaboraciones de grandes nombres como Virgil Abloh y Jerry Lorenzo con Nike también han sido un factor vital para el auge del streetwear”. Por si esto fuera poco, marcas previamente exclusivas de la comunidad skater se han vuelto una obsesión para la industria de la moda: Palace creó una exitosa colección con Polo Ralph Lauren, mientras que en Supreme han habido hasta disturbios en sus ventas especiales.

Tus celebridades favoritas también han contribuido mucho al crecimiento de esta tendencia, y dos de los mejores ejemplos de esto son Rihanna y Bella Hadid. La cantante ha alternado entre la comodidad y el glamour, pero es muy común verla con pants y sudaderas con capucha combinadas con pumps de Manolo Blahnik, estolas de piel o hasta botas Timberland. Por su parte, Hadid es fan declarada de los noventa, y lo demuestra usando pantalones de corte amplio y en tonos llamativos, crop tops y otros básicos de esta corriente.

(Playera, Pinko. Camisa, Carla Fernández. Pantalón, Bershka. Botas, Pull & Bear. Anillos, Urblack y Mani Maalai. Lentes, Moschino)

Qué y cómo

A continuación, te damos algunas sugerencias para integrar la moda urbana a tu vida diaria.

Simple pero efectivo. Si quieres experimentar pero te preocupa excederte, no es necesario llevar toda tu ropa de gimnasio a tu look cotidiano, sino que basta elegir las statement pieces adecuadas: “Creo que lo mejor para llevar esta tendencia de la pasarela a la calle es no exagerar el look: tomar uno o dos elementos, por ejemplo, unos tenis y una sudadera y combinarlos con prendas más clásicas, como una falda plisada midi y un blazer estructurado”, sugiere Guzmán. Un ejemplo sencillo es un vestido con tenis o botas de suela gruesa, el cual puede llevarse fácilmente del día a la noche si se le agregan otras prendas o accesorios como un chaleco, un cinturón, una bomber jacket y hasta una gabardina, si está lloviendo.

Bien acolchado. Seguramente las asocias con días de frío, pero las chamarras acolchadas han tenido una segunda vida como pieza infaltable del streetwear. Esto se debe a que esta pieza es una favorita de algunos artistas de hip hop, y tan solo basta recordar a la chamarra roja de Drake en el video de Hotline Bling para ver que tiene todo el potencial de ser una prenda icónica. Si decides apostar por ella, tienes varias posibilidades para integrarla a tu estilo de una manera sencilla: con una playera, jeans y botas camperas; o algo más inspirado en los ochenta, como unos leggings y un suéter oversize; o con un pantalón estilo jogger y botas de tacón. En cualquiera de esos casos, el color más intenso debe ser el de la chamarra.

(Chamarra, Zara. Playera, Pinko. Pantalón y cinturón, Bershka. Tenis, Vans para TAF. Aretes, Mani Maalai. Lentes, Marc Jacobs)

Guerrera urbana. Las botas de combate en el armario femenino fueron un sello del punk y el grunge, pero esta nueva manera de llevarlas es con piezas que sean cómodas y con una inspiración en el mundo del deporte. Pero no es necesario llevar pants con este calzado, porque el mix and match es más actual que nunca. Para muestra, basta ver algunos estilismos recientes de Gigi Hadid y Olivia Palermo, quienes han experimentado con la paleta de colores y texturas para caminar por la ciudad. Una forma sencilla de lograrlo es con el combo hoodie en tonos claros, pantalón en colores oscuros, botas de combate y un abrigo, aunque también puede cambiarse por una parka y unos pantalones llamativos.

90’s realness. Todo parece indicar que la última década del siglo XX ha llegado para quedarse en la moda urbana. Y es que hay muchos detalles fascinantes de la época que pueden usarse en un look de inspiración deportiva: los tonos neón, las chamarras con bolsillos extragrandes, los biker shorts, el estampado de serpiente y los tenis con suela gruesa son tan solo un ejemplo de lo que se puede incluir en un estilismo inspirado en la estridencia de la década. También existen otras opciones que puedes considerar, como un crop top, pantalones anchos y botas de tacón grueso, con las que puedes evocar a Sporty Spice o experimentar con colores y texturas.

Modelo: MADDIE PARA WANTED MODEL MANAGEMENT | Estilismo: GINA ORTEGA | Maquillaje y peinado: ALBERTO PÉREZ | Locación: Sector Abarrotes y Víveres

de Central de Abasto CDMX (ficeda.com.mx)

(Vestido, Armando Takeda. Chaleco, Bernarda. Botas, Zara. Aretes, Regina Castillo. Reloj, TW Steel. Lentes, Moschino)